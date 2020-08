Firme reclamo de empresarios por un tratamiento impositivo diferencial

Sábado 8 de agosto de 2020 | 06:30hs.

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Las 20 entidades adheridas a la CEM brindaron apoyo al pedido

Los principales sectores económicos y políticos de la provincia están de acuerdo en gestionar un tratamiento impositivo diferencial para Misiones. Es para lograr fortaleza y ser competitivos, tras una futura apertura de la frontera, ante países fronterizos como Paraguay o Brasil.Al respecto, el consejo directivo de la Confederación Económica de Misiones (CEM) planteó con claridad tal interés, como en forma previa lo hizo el propio gobernador Oscar Herrera Ahuad al elevar la inquietud a la administración nacional.Desde Misiones se remarca la particularidad de la provincia, rodeada por dos países con regímenes impositivos muy distintos al existente en la Argentina, lo que impide a comerciantes, industriales y empresarios misioneros competir en igualdad de condiciones con estas naciones que siempre fueron una gran aspiradora de recursos de la provincia.Esto quedó reflejado con claridad a raíz de bloqueo de frontera y, con ello, las limitaciones para transitar y comerciar productos con estos países por la pandemia del Covid-19.De allí -como se viene marcando en este matutino- la existencia de un “veranito” de buenas ventas para los comerciantes de Misiones. De hecho, los empresarios también hicieron referencia a la reacción comercial.“Si bien la situación imperante es más compleja para algunos sectores como el turismo, agudizada en Iguazú por la afectación comercial, se pudo percibir que las restricciones de la pandemia están propiciando una dinámica económica auspiciosa en todas las localidades de la provincia debido, en gran medida, al cierre de las fronteras”, indicaron desde la CEM.En tanto, el argumento que plantean desde la política es que Misiones merece un tratamiento diferencial al no contar con gasoducto y al estar alejada de los centros de distribución de los principales productos que encarecen las mercaderías comercializadas en la provincia.Herrera Ahuad, como se indicó, había reiterado en forma reciente con la idea de una zona franca especial, aunque otra alternativa más simple podría ser que Misiones obtenga un tratamiento impositivo diferencial basado en el espíritu del artículo 10 de la Ley Pyme pendiente de reglamentación. Esto último fue lo que se planteó en una videoconferencia por parte del consejo directivo de la CEM, conducida por el presidente de la entidad, Alejandro Haene, quien en entrevista con El Territorio brindó diversos detalles de los temas tratados.El objetivo es tratar de conseguir para Misiones un tratamiento impositivo diferencial. Es decir, para los 77 municipios, para que nadie quede afuera. Hago esta aclaración porque el artículo 10 -nunca reglamentado- hablaba de zona de frontera. Es decir, por ejemplo, el departamento de Guaraní en su momento quedaba como excluido del alcance de las ventajas del artículo 10, que son no solamente impositivas, sino que en un extremo llegaba a que las contribuciones patronales podrían llegar a ser del cero por ciento. Y esto, tiene tres patas: cuestiones tributarias, cuestiones previsionales (porque cuando uno dice laborales, siempre se quiere mal entender de que estamos en contra de los trabajadores y no es así) y cuestiones financieras. Es decir, que hoy ir a un banco en Misiones está lejos de los centros más importantes y las tasas no son benignas.Considero que esto debería ser como una economía de escala, porque en la actualidad cuando más grande es la empresa, más se la castiga. Debería ser a la inversa; cuando una empresa importante lleva cierta cantidad de cheques diferidos para vender, tendría que tener una tasa distinta a aquellas empresas que lleva sólo dos cheques. El tema es básicamente enfocarnos en costos tributarios y previsionales, es decir bajar el costo de las empresas misioneras sean de comercios, industriales o de producción. Si fuera por nosotros, desearíamos que no quede ninguna empresa excluida.Lo que pretendemos es tratar de armar un marco de referencia, aprovechando que el gobierno provincial dio el puntapié inicial. Queremos estar ahí, de alguna manera, brindando herramientas más técnicas y, además, porque son las empresas privadas las que en definitiva las que sostienen los ingresos públicos, tanto municipales como provinciales y nacionales.Sí, fundamentalmente, eso. Es decir, no podemos permitir que Oberá, Alem o Guaraní tengan un tratamiento distinto del que pueda tener, por ejemplo, San Javier por ser una localidad de frontera. Acá tiene que ser para todos e igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de excepción. Es decir, la misma letra para todos los municipios.Sí, la idea es la siguiente: nosotros la semana pasada hicimos llegar al gobernador una nota de apoyo a lo que él planteó. Nosotros ponemos a disposición los equipos técnicos como para aportar la mayor cantidad de elementos de juicios disponibles. En ese sentido, estamos dispuestos, si nos convocan, a brindar todos los elementos para que la Provincia pueda transmitir los problemas.Sabemos que si esto prospera, habrá muchas provincias interesadas, pero Misiones tiene una situación geopolítica especial y no hace falta volver a remarcar que tenemos más del 90 por ciento de frontera con terceros países y la única provincia cuya capital es ciudad de frontera.Además, otra cuestión: que este tratamiento se haga extensivo, por ejemplo, al tema de los combustibles, porque no puede ser que tengamos los combustibles más caros del país porque estamos lejos de los lugares de donde las empresas tienen que ir a retirar combustibles. Al contrario, tendría que haber una suerte de premio por estar produciendo en Misiones y llevar a los centros de consumo y distribución, que ninguno queda cerca, o en el caso de los puertos, cuando se trata de las exportaciones.De manera oficial desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) se informó que de el citado encuentro online participaron referentes de los sectores de la producción, servicios, comercio, industria y turismo de la provincia. Y que más de 20 entidades adheridas a la entidad gremial empresaria coincidieron en “la necesidad de un tratamiento impositivo diferencial para todo Misiones con el objetivo que no existan asimetrías internas, esto es que abarque los 77 municipios”.Es decir, que de producirse este beneficio sea por igual para los comerciantes que compiten con Paraguay o Brasil, en distintas épocas del año cuando se van produciendo diversas asimetrías.En otros términos, según el informe difundido por la CEM, recordaron que la situación geopolítica de Misiones es única en el país, por tal razón -según indicaron- los agentes económicos entienden que “hay que propender a que los sectores comerciales, industriales y de la producción obtengan un marco tributario diferente, haciendo foco en la estructura laboral, impositiva y financiera”.En esa línea, además, en relación a los costos de producción durante el encuentro virtual concluyeron que es necesario bregar para que Misiones obtenga un tratamiento diferencial en los precios de los combustibles para lograr disminuir las erogaciones que demanda llevar lo producido en Misiones a los centros de consumo y a los puertos.En este sentido, el reclamo se sustenta en que las grandes industrias como la tealera, la yerbatera y la maderera funcionan en su mayoría con grupos electrógenos, siendo los combustibles una variable significativa en los costos.