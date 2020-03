Firme paso a paso en tono guaraní

Domingo 1 de marzo de 2020

Para agendar Ritual originario

Florencia Bobadilla se presentará junto al icónico grupo de percusión La Bomba del Tiempo, el lunes 9 de marzo en el Centro Cultural Konex de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sarmiento 3131) con canciones propias en lengua guaraní. Además estrena, con Yacaré Manso, programa radial el miércoles 4 a las 21 en Radio Nacional Folklórica.

Estudiando cada sonido, previendo cada paso, pero con fluida candencia, la posadeña Florencia Bobadilla introduce los rasgos más íntimos de la tierra colorada en el cancionero porteño. Ahora, será parte del aclamado e histórico show de La Bomba del Tiempo en el Centro Cultural Konex, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reside y despliega, en parte, su arte.Habiendo presentado hace unos meses su último trabajo, Solita mi alma, la cantante, que también supo hacer las veces de actriz, entiende que esta performance junto al icónico grupo de percusión llega “en el momento justo”.“Es algo que siempre me gustó y siempre tuve la idea pero no sabía bien por dónde. Ellos me convocaron y creo que es en el momento justo que se dan estas posibilidades porque si bien lo vengo viendo y deseando, en este momento donde Solita mi alma está tomando un poco de fuerza, se habilitan estos lugares”, entendió la cantautora.En esa línea, el conjugar su trasfondo introspectivo y reflexivo de la mano de un grupo que invita al baile despreocupado, lo toma como parte de lo divertido que trae esta invitación.“Estoy contenta, es una relinda experiencia y además hace cerca de dos años estoy trabajando con un grupo de percusión con los que nos juntamos a estudiar en realidad desde que fui a Europa a hacer un taller de música ibérica tradicional. Surgió esto y nos juntamos a tocar esa música, combinarla con otros ritmos, factores latinoamericanos. Era tocar y conectar con eso, recién este año vamos a hacer una fecha acá en Buenos Aires. Entonces, no es coincidencia que sea el momento donde todo lo que tiene que ver con la improvisación y algo de la solvencia también que se trae, se pueda compartir y ver que pasa, sin volverse loca”, explicó Bobadilla en diálogo con Radioactiva.Así, con la tierra colorada a flor de piel, la artista se presentará el lunes 9 de marzo con La Bomba en el Konex, en una fiesta que pretende tener un eje sólido pero siempre con el factor sorpresa a mano. En esta oportunidad, lo guaranítico será un factor importante en el clásico ritual de ritmo que se sucede semana a semana desde hace catorce años.Cabe resaltar que La Bomba de Tiempo practica la improvisación a partir de un sistema de más de 70 señas, con las que un director conduce a los músicos en escena. En ese marco, Bobadilla contó que se hace una preselección de canciones, con una estructura pero que en el vivo se irá definiendo su forma. “Más allá de que mi canción pueda durar tres o cinco minutos, va a depender de lo que vaya surgiendo, de donde la vayan llevando, de la improvisación y de cómo se mueva la gente. Es responder a la energía de lo que está sucediendo”, destacó Flor.En cuanto a sus producciones detalló: “Hay una propuesta bien variada, todas las canciones tienen letras en guaraní; la idea es moverlo un poco, mover de lugar lo tradicional, mover el idioma también y llevarlo a otras cosas, a lo que está sucediendo ahora; probar encontrarse en otros lugares, encontrarse con esto que siempre fue introspectivo y que pueda llevarse a una población más grande y que la gente esté bailando y conectando desde otro lugar”, sumó.Además, la inquieta artista recordó que el miércoles 4 a las 21 estrenará junto a Yacaré Manso un programa de música litoraleña por Radio Nacional Folklórica. Con todo lo del Litoral, todo lo escrito, la música nueva, “nuevos sonidos y nuevas realidades más allá de la cáscara”, alertó Bobadilla.También estará en la octava edición del ciclo de cine y música EllaZ en la sala Zitarrosa de Montevideo (el jueves 12).“Estamos trabajando mucho (junto a su productora Natalia Sordi) para que cada cosa que se acerca esté bien armada. La idea es no atosigarse de información sino ir haciendo lo que nos convoca en el momento y responda al trabajo que estamos llevando, no hacer por hacer nomás, sino hacer con justa causa para que tenga sus frutos para todos, para estar en el momento justo, en la situación adecuada y compartir lúcidamente lo que va sucediendo”, resumió la posadeña.