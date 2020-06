Finalmente vecinos de Terciados Paraíso cuentan con señal telefónica 

Martes 16 de junio de 2020 | 11:40hs.

En lo que va de la semana se ultiman los detalles para el funcionamiento a pleno de la moderna antena telefónica que funcionará en Terciados Paraíso, siendo un servicio anhelado por los vecinos que al encontrarse alejados de la zona urbana de San Pedro lo consideran una prestación de suma necesidad. El logro es posible mediante innumerables e insistentes gestiones.Hace más de 3 años la zona urbanizada de Terciados Paraíso y demás colonias aledañas no cuentan con señal telefónica, al encontrarse alejadas por más de 15 kilómetros de la zona céntrica contar con un buen servicio en comunicación resulta sumamente importante ya que, es a este tipo de medios al que se recurre en caso de que sea necesario informar o solicitar ayuda en caso de emergencias.Además de lo mencionado anteriormente el aislamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus, puso de manifiesto lo indispensable del servicio, principalmente los estudiantes necesitan contar con internet. Hasta el momento solamente lograron comunicarse quienes podían acceder a una conexión inalámbrica, lo que no estaba al alcance de todos"Es un logro muy importante para nosotros, en este tiempo de pandemia muchas familias no pueden acceder a los contenidos educativos porque siquiera tenían señal, desde hoy se están haciendo las últimas pruebas en los equipos de personal y ya tenemos 4G en nuestros teléfonos celulares, agradecemos a cada una de las personas que apoyaron nuestras gestiones para concretar esta obra", indicó a El Territorio, Juan Pereyra presidente del Foro de Seguridad Vecinal de Terciados Paraíso.Similar obra se está ejecutando en Cruce Caballero y Tobuna, colonias que se encuentran muy alejadas de la zona urbana y también esperan contar prontamente con un servicio de telefonía móvil.