Finalizó la huelga de municipales en Oberá - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

Después de cinco días de huelga por reclamos de mejoras salariales, los empleados municipales de Oberá aprobaron por mayoría el convenio laboral y aumento salarial. De esta manera, desde ayer en horas de la tarde comenzaron a normalizarse los servicios en la comunidad.Los empleados aprobaron el aumento del 15% al básico y $5.000 no remunerativos. También se añadió en el acuerdo que no se sancionará a ningún empleado y acordaron que para enero de 2021 deberán priorizar el pase de planes a contrato y los últimos a planta permanente.“El convenio se terminó de sellar a las 14 horas, siempre estuvimos abiertos al diálogo, con honestidad y transparencia, debo aclarar que no soy patrón, soy un servidor y para eso el pueblo me eligió”, comentó el alcalde Carlos Fernández en conferencia de prensa.Además detallaron que el presupuesto es de 970 millones de pesos y el 65% se destina a sueldos del personal, equivalente a unos 650 millones.Tras este acuerdo, los empleados volvieron a prestar los servicios públicos, como la recolección de residuos y limpieza en la ciudad.