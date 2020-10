Fin del sueño para Nadia - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

La rosarina Nadia Podoroska no pudo prolongar su mágico momento en París y quedó a tan sólo dos escalones de la gloria, al caer ayer en una de las semifinales de Roland Garros, tercer torneo de Grand Slam del año, ante la juvenil polaca Iga Swiatek por un holgado 6-2 y 6-1.Podoroska, nacida en Rosario y ubicada en el puesto 131 del ranking mundial de la WTA, no pudo tomar la iniciativa durante todo el partido y fue presa fácil de Swiatek (53), de 19 años, para despedirse del certamen luego de una hora y 10 minutos de juego, en la cancha central Philippe Chatrier.La rosarina, de 23 años, sumó una experiencia invalorable en la mejor actuación de su carrera, que le reportará un ascenso hasta el puesto 47 del ranking mundial que la WTA dará a conocer el próximo lunes, y además ganancias por 420.250 euros que le permitirán asumir sus próximos compromisos más desahogada desde lo económico.Por su parte, la polaca nacida en Varsovia confirmó todo lo bueno que había insinuado cuando eliminó en octavos de final a la rumana Simona Halep (2), campeona de Roland Garros en 2018, y asumirá un nuevo desafío en la final de mañana.En el partido decisivo, la polaca confrontará ante la estadounidense Sofía Kenin (6), quien superó en la otra semifinal del certamen parisino a la checa Petra Kvitova (11) por 6-4 y 7-5, luego de una hora y 46 minutos de enfrentamiento.Para Podoroska se trató de las dos mejores semanas de su carrera, ya que ingresó al cuadro principal proveniente de la clasificación e igualó a algunas antecesoras argentinas que también se habían instalado entre las cuatro mejores en París: Raquel Giscafré, Gabriela Sabatini, Clarisa Fernández y Paola Suárez, la más reciente en el 2004.La Peque igualmente sacó pecho en conferencia de prensa luego de un partido en el que siempre corrió de atrás contra una rival que no tuvo fisuras. “No estuve cómoda desde el principio, ella tuvo su mérito por no dejarme jugar. Estas tres semanas en París fueron muy positivas, obviamente el partido de hoy (por ayer) no va cambiar todo eso. Ella hizo un gran partido y yo no”.“Lo que más me llevo de Roland Garros es que, a la hora de entrar a la cancha, somos dos personas y hay que sacar de contexto los rankings. Si hubiese pensado en eso no hubiese llegado donde llegué”, cerró.Por otra parte, Diego Schwartzman, quien cumple en Francia su mejor actuación en un Grand Slam, enfrentará hoy al español Rafael Nadal, 12 veces campeón, en una de las semifinales del cuadro masculino de Roland Garros.El Peque, ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, se medirá a partir de las 9.45 (hora de la Argentina) con Rafa Nadal en la cancha central, mientras que la otra semifinal tendrá como protagonistas al serbio Novak Djokovic (1) y al griego Stefanos Tsitsipas (6).El argentino, de 28 años, tendrá enfrente al máximo campeón de la historia de Roland Garros y ganador de 19 títulos de Grand Slam, al que superó una sola vez en su carrera, hace poco más de dos semanas en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, mientras que perdió en nueve ocasiones.