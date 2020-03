Fin de las variantes

Lunes 9 de marzo de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

Con poco por ganar y mucho que perder, Guaraní cerró la primera fase de la región Litoral Norte con un empate 1-1 ante Timbó, que se despidió del torneo Regional.Darío Labaroni apostó por un equipo suplente, con muchos cambios para darle descanso a los titulares y para probar variantes de cara a lo que se viene, la segunda fase del certamen. El conjunto posadeño tuvo pocas ideas, poco fútbol y cerró como líder la zona 7. Para lo que viene deberá mejorar mucho, aunque cambiarán los nombres.La necesidad de Timbó no lo ayudó. El Verde estuvo impreciso y si bien intentó ser protagonista, eso duró poco. Guaraní tuvo la primera con un desborde de Chipi Vera, quien se exigió más de la cuenta y apenas un par de minutos más tarde dejó la cancha por una lesión muscular.Labaroni probó a varios jugadores de cara a lo que se viene. Decidió darle rodaje a Piris y a Risko, los encargados de generar juego, pero ese fue el problema de la Franja. Faltó fútbol y Zárate quedó muy lejos de sus compañeros.Timbó, por su parte, fue con más ganas que ideas, aunque siempre trató de llegar con Da Silva por derecha y con Martínez por izquierda, aunque las imprecisiones frustraron muchas de las oportunidades del local.Sin juego asociado, la Franja empezó a generar peligro con pelotas parada. Benítez reventó el travesaño con un cabezazo y después Poclaba exigió a Markovics. Esos dos remates inyectaron un poco adrenalina al visitante. Guaraní se adelantó en el campo de juego y presionó más cerca del área de Timbó.Pero el Verde respondió con todo. Primero con una buena jugada, que terminó en los pies de Emanuel Reis, que Maslovski mandó al córner. De ese tiro de esquina llegó el gol de Timbó. José Da Silva la encontró en el borde del área y con un potente remate la mandó al fondo de la red.La Franja careció de ideas para cambiar un panorama adverso en el primer tiempo y Timbó apostó por la contra, por los espacios que dejó la defensa visitante. Glanzel estuvo cerca de aumentar la cuenta, pero encontró una buena respuesta de Maslovski.Guaraní intentó cambiar la cara en el segundo tiempo. Cuando metió más de tres pases seguidos generó peligro. Poclaba se juntó con Reis y con Ferreira y así tuvieron más posibilidades de pasar al ataque Ojeda por derecha y Roa por izquierda. El problema era cuando la Franja no tenía la pelota.Timbó fue un equipo que manejó bien las contras ante un Guaraní muy desordenado para volver. Por eso Glanzel y Reis tuvieron posibilidades de aumentar la cuenta, aunque falló en los últimos pases.La Franja se redujo a pelotazos a Zárate y Barreyro, una muestra de las pocas ideas que tenía el equipo de Labaroni. Pero Guaraní empezó a llegar con más frecuencia y el empate llegó de una pelota parada. Pablo Reis se anticipó a todos, cumplió con la ley del ex y estampó el 1-1.El partido se puso picante y Guaraní salió perdiendo. El árbitro Mariano Agli, tras varios empujones entre los jugadores, hizo la más fácil. Roja para Da Silva y roja para Ferreira y la Franja no tendrá al mediocampista, al menos, por una fecha.Glanzel, que venía siendo uno de los puntos altos de Timbó, quiso hacer justicia por mano propia. Lo bajó a Pablo Reis y vio la roja.El final fue puro desorden de ambos lados. Timbó jugó sus últimos minutos en el torneo Regional y Guaraní arriesgó lo físico, teniendo en cuanta que continuará jugando por el ascenso.La idea de Labaroni era probar jugadores y darle rodaje a los que habían tenido pocos minutos. A la Franja le faltó fútbol y tranquilidad en un partido en el que tenía poco por ganar y mucho por perder. Ahora tocará pensar bien cada paso. Se viene una nueva etapa en el camino hacia el ascenso y Guaraní deberá demostrar que está a la altura.