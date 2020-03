Fin a la guerra más larga y cara de EE.UU.

Domingo 1 de marzo de 2020

En cifras

138.000 Son los soldados veteranos que volvieron de la guerra con síndrome de estrés postraumático, por lo que sufren hipervigilancia e insomnio. 1 billón de dólares deberá pagar EE.UU. en tratamientos de salud o pensiones de discapacidad a sus veteranos en los próximos años, según la universidad de Harvard.

Estados Unidos firmó ayer un acuerdo con los talibanes de Afganistán para poner fin a la guerra más larga de su historia, que causó decenas de miles de muertos, incluyendo más de 2.400 soldados estadounidenses, y costó a la potencia 1 billón de dólares.¿Pero por qué hay una guerra en Afganistán y cómo es que ha durado 18 años sin que el Ejército más poderoso del planeta haya podido derrotar a una milicia de islamistas radicales?El 11 de septiembre de 2011, unas 3.000 personas murieron en Estados Unidos en atentados de la red islamista Al Qaeda, liderada por el saudita Osama Ben Laden, en Nueva York, Virginia y Pensilvania. Los talibanes, que gobernaban Afganistán y protegían a Ben Laden, se negaron a entregarlo. Entonces, un mes después, Estados Unidos empezó a bombardear a los talibanes.Al sumarse otros países a la guerra contra los integristas, los talibanes fueron rápidamente derrocados. Pero no desaparecieron, sino que pasaron a la insurgencia y se mezclaron entre la población en zonas urbanas y sobre todo rurales.Desde entonces, Estados Unidos y sus aliados han hecho esfuerzos ingentes por evitar el colapso del gobierno afgano, y por defenderlo de los ataques de los talibanes.“No buscamos esta misión, pero vamos a completarla”, dijo el presidente estadounidense, George W. Bush, al anunciar los primeros ataques aéreos contra los talibanes, el 7 de octubre de 2001. Los primeros ataques fueron contra objetivos de los talibanes y campamentos de entrenamiento de Al Qaeda. Ben Laden pasó a la clandestinidad, y en diciembre de 2001 huyó a Pakistán tras escapar de un cerco de fuerzas estadounidenses.Al cabo de dos meses de ataques y ofensivas de Estados Unidos, de todos los países de la Otan, otras naciones y fuerzas afganas, el régimen talibán cayó y los combatientes del grupo se dispersaron por el país y por el vecino Pakistán.Un nuevo gobierno afgano apoyado por Estados Unidos asumió en 2004, pero los talibanes aún contaban con gran apoyo en zonas fronterizas con Pakistán, y hacían millones de dólares al año con el tráfico de drogas, la minería y cobrando impuestos.Mientras los talibanes cometían cada vez más atentados suicidas, las fuerzas internacionales aliadas de las afganas hacían malabares por contrarrestar la amenaza.En 2011, fuerzas especiales de Estados Unidos mataron a Ben Laden en Pakistán, el 1 de mayo.En 2014, al término del año más sangriento en Afganistán desde 2001, las fuerzas de la Otan, cansadas de estar en el país por tiempo indefinido, pusieron fin a su misión de combate, con lo que el Ejército afgano asumió la lucha contra los talibanes.Esto dio bríos a los talibanes, que escalaron sus ataques y que cuatro años después, en 2018, estaban activos ya en el 70% del territorio afgano, es decir controlaban una mayor parte del país que antes de la salida de la Otan.En medio de creciente presión de los afganos tanto a los talibanes como al gobierno para poner fin a la guerra, Estados Unidos y los rebeldes iniciaron conversaciones de paz en Qatar en febrero de 2019.Gracias al diálogo, todas las partes del conflicto iniciaron el sábado pasado un alto el fuego de siete días que se coronó ayer con la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibanes.El acuerdo contempla la retirada escalonada de las tropas estadounidenses y conversaciones entre los talibanes y el gobierno afgano con vistas a una paz duradera para un país que estaba en guerra 20 años antes de la invasión estadounidense.Según la ONU sólo en la última década han muerto más de 100.000 civiles por bombardeos o enfrentamientos entre tropas en Afganistán. Y en 2019 la cifra llegó a los 10.000 fallecidos. En las muertes se recuerdan varios casos donde erróneamente se bombardearon (en algunos casos con drones) zonas civiles, incluidos hospitales.Según cifras actualizadas en junio pasado, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado 975.000 millones de dólares de fondos para Operaciones de Contingencia en el extranjero específicamente dedicados a la guerra afgana desde su inicio, en 2001.Pero el número es aún mayor si a esto se agrega el incremento de los presupuestos del Departamento de Defensa, que fue de unos 250.000 millones de dólares desde 2001, y del Departamento de Asuntos de los Veteranos, que totalizó más de 50.000 millones.El costo total de la guerra en Afganistán la transforma entonces en la más costosa de las libradas por Estados Unidos detrás de la Segunda Guerra Mundial, que insumió a la superpotencia 4,1 billones de dólares, según una cifra actualizada según la inflación.Estados Unidos ha financiado la guerra casi enteramente tomando deuda. Esto ha aumentado el déficit fiscal y la deuda externa y ha tenido impactos macroeconómicos, como un alza en las tasas de interés. Estudios de universidades de Estados Unidos estimaron que el país podría llegar a pagar hasta 8 billones de dólares más de acá a 2050 solo de intereses de deuda tomada para financiar la guerra.Dista de estar claro qué clase de país dejará la ocupación extranjera. El acuerdo abre el camino para las primeras negociaciones de los milicianos con el gobierno afgano, que es frágil y depende del respaldo de Estados Unidos y otras potencias. El problema estará en los detalles cuando los combatientes talibanes y los caudillos afganos se disputen el poder. Los afganos, y en particular los activistas por los derechos de las mujeres, temen por los escasos avances realizados desde la caída del Talibán.El acuerdo prevé la retirada de los soldados estadounidenses y de la Otan de Afganistán, pero no estaba claro si una fuerza antiterrorista estadounidense más pequeña quedará en el país para combatir al Estado Islámico. El Estado Islámico es un enemigo tanto de Washington como el Talibán y Estados Unidos quiere que el Talibán ayude en esa pelea. Eso tiene precedentes.En los ochenta, la CIA financió a milicias islámicas afganas en una insurgencia contra la ocupación soviética. Muchos de esos milicianos formaron más adelante el Talibán. Bajo el acuerdo, el Talibán tiene que garantizar que las áreas que controla (aproximadamente la mitad del país) no son usadas por grupos extremistas para atacar a Estados Unidos y sus aliados. Pero observadores expresan escepticismo de que el Talibán pueda romper sus profundos lazos con grupos como al-Qaida. El acuerdo de paz incluye además negociaciones entre los afganos a ambos lados del conflicto sobre el futuro del país y un cese del fuego permanente. Sin embargo, el Talibán se ha negado hasta ahora a negociar con el gobierno de Kabul, al que considera un títere de Washington.Las conversaciones previstas entre las partes afganas casi seguramente serán más arduas y complicadas que las negociaciones EE.UU.-Talibán. Todas las partes concuerdan en que el país deberá ser gobernado de acuerdo con “principios islámicos”, pero casi todo lo demás (incluyendo su nombre, la República o el Emirato de Afganistán) estaría en debate. Una pegunta importante es cómo las mujeres afganas retendrían los derechos ganados tras la caída del Talibán, una vez los islamistas regresen a la política nacional.