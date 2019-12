Filtración en Facebook: descubren una base de datos con información de 267 millones de usuarios

Sábado 21 de diciembre de 2019 | 10:30hs.





Además, un informe de Amnistía Internacional dijo que Facebook y Google son un peligro para los derechos humanos.



Eso no es todo. La compañía además busca implementar un nuevo sistema de pagos y transferencias, mientras mantiene en pausa el proyecto Libra, la criptomoneda que anunció pero que está siendo investigada por los gobiernos de varios países.





Como si el escándalo de Cambridge Analytica no fuera suficiente, a principios de noviembre se supo que la red social usó datos de los usuarios para recompensar a algunas empresas y perjudicar a otras.

Los datos de más de 267 millones de usuarios de Facebook estuvieron expuestos durante dos semanas en una base de datos a la que se podía acceder sin necesidad de un sistema de autenticación.El nombre, el teléfono y la identificación de Facebook de 267 millones de usuarios se encontraron en una base de datos alojada en una web sin protección, según informó Comparitech, la compañía de ciberseguridad que trabajó en esta investigación junto con el investigador Bob Diachenko.Diachenko cree que esta base de datos forma parte de un abuso de las API de Facebook, que vinculó a ciberdelincuentes en Vietnam, como informa un comunicado enviado por Comparitech.Los datos estuvieron expuestos dos semanas, "antes de que el acceso se eliminara", según el comunicado. La web donde se encontraban no estaba protegida por contraseña ni por ninguna otra forma de autenticación.Diachenko notificó de este hallazgo al proveedor de servicio de IP del servidor donde se alojaba la base de datos. No obstante, el comunicado señala que los datos también fueron localizados en un foro de hackers para su descarga.La información se corresponde en su mayoría con usuarios de Estados Unidos. Los cibercriminales pueden emplearlos para realizar acciones de distribución de spam o campañas de 'phishing' -que suplantan una fuente legítima-.Un portavoz de Facebook Company envió la siguiente declaración a TN Tecno: "Estamos investigando esta situación, pero creemos que es probable que sea información obtenida antes de los cambios que realizamos en los últimos años para proteger mejor la información de las personas." -No son pocos los escándalos que rodean a la empresa creada por Mark Zuckerberg. La compañía ayer admitió que puede rastrear la ubicación de sus usuarios sin su autorizaciónLa red social lo confirmó en una carta enviada a dos senadores estadounidenses y además puede hacerlo en cualquier momento.También recientemente fue criticada por Sacha Baron Cohen por permitir los mensajes de odio.