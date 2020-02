Filmaron a aspirantes a la Corte Suprema “soplándose”

Sábado 15 de febrero de 2020

Para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay es necesario pasar por el filtro del Consejo de la Magistratura. Una de las instancias más importantes del proceso es un examen que evalúa la idoneidad de los aspirantes, a partir de preguntas que abarcan desde conocimientos generales hasta cuestiones jurídicas específicas.

El miércoles se presentaron a rendir el examen 33 candidatos, que quieren ocupar el cargo que dejará vacante la jueza Miryam Peña Candia. En el lugar, las cámaras registraron un momento inquietante, que no fue advertido por los celadores, pero sí por algunas personas que vieron el video y lo compartieron por redes sociales. Cuando habían pasado unos 40 minutos desde el comienzo de la prueba, Rubén Darío Romero Toledo, que es un ex ministro del Consejo de la Magistratura, se dio vuelta en dos ocasiones para “soplarle” algo al ex juez Óscar Rodríguez Kennedy.

A Rodríguez Kennedy le fue muy bien: sacó 18 puntos sobre 20. A Romero Toledo le fue un poco peor: obtuvo 15 puntos.

Ante las repercusiones de lo sucedido en los medios, el Consejo de la Magistratura realizó el jueves una sesión extraordinaria para decidir qué hacer con los aspirantes. Roberto González, su presidente, anunció tras el encuentro que el “infeliz episodio” será considerado al momento de hacer una evaluación final de los postulantes.

“Salimos muy satisfechos del examen pero luego nos llevamos la sorpresa con la viralización de este video”, afirmó.