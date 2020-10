Filman a un hombre que se roba cría de un tero en Alem - El Territorio Misiones

Un frentista de la zona pudo capturar el momento cuando siendo las 8:30 de este sábado el infractor estaciona su auto a la altura de avenida Libertador a unos 100 metros del acceso norte este de la ciudad, abre su baúl y se dirige a capturar un pichón de tero ante el avance de su madre que con sus característicos sonidos trata de disuadir la acción del hombre que para nada desiste en su actitud y se lleva el pequeño animal que, según puso averiguar este medio, es de muy difícil alimentación porque no consume alimentos si no es provisto por su madre lo que hace suponer el peor fin para este pequeño animalito silvestre.En otro momento este medio había consultado sobre estas acciones al ministerio de Ecología de la provincia y el mismo había mencionado que “la captura, tenencia y comercialización de fauna autóctona no está permitida en la Provincia de Misiones al igual que el ingreso de fauna exótica sin la previa autorización del Ministerio”.