Filas en supermercados y faltante de alcohol en gel

Martes 17 de marzo de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

Disponen nuevas medidas en comercios

El Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, estableció por Disposición 088 que desde el jueves los comercios deberán considerar la posibilidad de poner un horario especial para la compra de los sectores etarios vulnerables y demás consumidores considerados en riesgo. También deberán considerar el ingreso y permanencia de las personas, ya que una de las recomendaciones es no fomentar la aglomeración.

En los últimos días y ante el avance del Covid-19 en la Argentina, se vio incrementado el temor en la comunidad de quedar desabastecidos en tiempos de cuarentena. Esta preocupación llegó también a la tierra colorada -a pesar de que aún no hay casos confirmados por Salud Pública- y, según pudo constatar El Territorio, los supermercados son el comercio elegido.Filas para ingresar, carritos llenos y góndolas vacías fueron algunos de los factores observados que dan cuenta de que hay cierta intranquilidad y las familias prefieren comprar de más en caso de que la situación empeore.Además, el faltante de alcohol tanto etílico como en gel se evidenció en la mayoría de los supermercados y algunas farmacias de la ciudad, donde muchos llevan el producto en grandes cantidades para asegurarse de tenerlo en casa.Si bien algunos negocios decidieron mantener el hermetismo y no brindar declaraciones, la realidad habló por sí sola. En un reconocido supermercado ubicado sobre ex ruta 12, el fin de semana se registraron filas para ingresar y el guardia de seguridad permitía el ingreso a los clientes cada 20 minutos. Aunque el flujo de gente mermó ayer -teniendo en cuenta que fue un día laboral para muchos- está circunstancia se replicó en otros lugares, como en un mercado sobre la avenida Quaranta, donde una vez dentro del local, las personas hacían largas filas por el pasillo para poder ingresar al sector de ventas.Joel Kerps es uno de los propietarios del autoservicio Kerps, sobre la avenida Tierra del Fuego, quien accedió a charlar con este matutino respecto de la situación que se está viviendo en los últimos días y su percepción de este fenómeno.“La gente busca principalmente alcohol en gel, alcohol etílico y productos de limpieza como lavandina y desinfectantes. Por ahora alcohol en gel no tenemos más y no hay casi en ninguna parte, hablé con proveedores y suspendieron las ventas porque no dan abasto, lo mismo el alcohol etílico. Hoy llamé a mi proveedor porque había pedido dos palets y me dijo que suspendió porque la fábrica no está entregando”, explicó.Y añadió: “La gente viene mucho, es increíble el movimiento de gente que está habiendo en los últimos días, de todo tipo de edades pero sobre todo la gente adulta, no es normal lo que se está vendiendo, sobre todo en esta fecha”.Kerps estimó que la compra de alimentos subió en un 20%, “pero de limpieza e higiene estoy seguro que el 100%, nunca se habían vendido esos productos como ahora. Hay una locura generalizada”, opinó.“La gente trata de aprovisionarse para salir de la casa lo menos posible, en vez de comprar las cosas por día llevaron todo junto, hubo una aglomeración de gente impresionante y de hecho las chicas todo el tiempo rociaban los carritos con alcohol, además se trata de que los clientes no se junten todos en un mismo sector del local”, añadió su hermano, Lucas Kerps.“Yo vine principalmente a buscar lavandina para desinfectar mi casa y algunos alimentos no perecederos como arroz y fideos, además de algunas cosas que compro habitualmente pero ahora llevo un poquito más, cuanto menos salga mejor”, expresó Nilda, una cliente de 62 años.En cuanto a medidas sanitarias, sostuvo que por ahora utilizan guantes de látex y alcohol en gel, aunque todavía no se implementó el barbijo, “pero les decimos a las cajeras que se cuiden porque todo el tiempo están tocando dinero y en contacto con la gente, mientras seguiremos esperando nuevas medidas del Gobierno”, indicó.En otros locales, los empleados ya utilizan guantes y barbijos; no solo aquellos que se encuentran en la caja y manejando dinero, sino también los encargados de cortar y envasar productos.