Filas cada vez más largas para la VTV en Posadas

Jueves 23 de julio de 2020

Por Dennis Prieto fojacero@elterritorio.com.ar

En cifra $905 El costo de la verificación técnica para un auto de uso particular es de 905 pesos y se mantiene así desde noviembre del 2019.

Tras un parate de más de un mes y medio, los talleres encargados de la verificación técnica vehicular (VTV) reanudaron su actividad el 27 de abril. Desde entonces, los usuarios que quedaron con la verificación vencida fueron regularizando su situación. En los últimos días, la demanda se fue incrementando y se forman desde muy temprano extensas filas en las sedes de Posadas donde se realiza el trámite necesario para poder circular.“Todos los talleres estamos teniendo una masividad importante. Julio siempre fue un mes con alta demanda”, sostuvo Enrique Gómez, director del taller verificador El Zaimán.Sin embargo, la atención se ve disminuida en un 20 por ciento porque el protocolo actual exige más tiempo para el trámite, aclaró en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7Actualmente la operatoria demanda unos 40 minutos, aunque las filas de espera suelen ser bastante largas por la necesidad de cumplir el requisito legal. “Mantenemos el horario laboral y un 20 por ciento de autos menos porque el protocolo exige más tiempo”, apuntó.Los conductores deben llevar obligatoriamente barbijos, además tienen explícitas órdenes de no bajarse del vehículo antes o durante el proceso de evaluación técnica.Según explicó Gómez, “la demora que está ocurriendo es porque hay un protocolo de inspección, diferente a lo normal que manejabamos antes. El usuario ingresa con su vehículo y no desciende en ningún momento. Espera la documentación dentro del auto”.Y añadió que un administrativo es el encargado de recibir y entregar la documentación, es decir que el único contacto que tienen con el conductor es cuando se le entrega el resultado de la verificación y al momento de abonar, sin necesidad de que el conductor baje.En Posadas algunos usuarios no pueden conseguir el troquel por presentar problemas en la dirección y sistema de frenos. “Está totalmente prohibido cualquier tipo de polarizado en el parabrisas”, advirtió Gómez.En caso de que el rodado presente estas fallas, el conductor debe regresar dentro de los próximos 30 días con el problema solucionado. “En un 98 por ciento regresan, los que no vuelven es por cuestión de tiempo o económica”, señaló Gómez.En relación a los costos, se mantienen desde noviembre del año pasado. Dentro de la jurisdicción local, el costo de la VTV para un auto de uso particular es de 905 pesos.El horario de atención es de corrido de 8 a 15.30 de lunes a viernes y sábados de 8 a 12.