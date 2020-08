Fijaron audiencia indagatoria a Rojas por el plan para matar al juez Verón - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020 | 06:30hs.

“Que no me quieran tirar delitos de todos -insistió-. De todos los delitos que se están cometiendo hoy en Misiones me los tiran a mí porque no tienen cómo comprobar”.





Los Da Luz, Baden y Torres Además de Rojas, se encuentran detenidos Luis Miguel Baden (35), su esposa Vanesa Da Luz, dos hermanos de ésta y el paraguayo Andy León Torres, señalado como cuñado del múltiple homicida. El 26 de mayo sobre la ruta nacional 12, en un control vehicular, Baden y León Torres fueron detenidos mientras se movilizaban en un auto con pedido de secuestro por robo y fueron interceptados por Gendarmería Nacional. Al posadeño la misma fuerza ya lo investigaba desde septiembre del año pasado, cuando se determinó que asistió a un grupo de cuatro brasileños atrapados en San José con armas, silenciadores, precintos, ropas de la Policía Federal Argentina -gorras, chombas, camperas- y un poco de marihuana. Esa banda también era guiada por Rojas desde la cárcel, según la pesquisa. Los delincuentes fueron rápidamente asociados a bandas criminales como el PCC. Luis Miguel, señalado como “nexo local”, les llevó comida y estuvo en contacto con el grupo en su estadía en Misiones. Había vuelto tras “esfumarse” por varios meses de la capital provincial. En su casa, que inmediatamente fue allanada, los centinelas incautaron un fusil M16, municiones y elementos con las inscripciones de la fuerza federal como cascos, guantes tácticos y pasamontañas. Allí se concretó la detención de los hermanos. La mujer, en tanto, fue detenida el 8 de julio en el marco de un importante allanamiento en la casa de sus familiares. Es que, según los investigadores, de las comunicaciones analizadas, surgió que Vanesa tenía un rol activo en la organización. Fuentes judiciales expresaron a El Territorio que incluso ese día, mientras se concretaban los allanamientos, la mujer se comunicó con Rojas, enviándole notas de voz. En esos mensajes, palabras más, palabras menos, le pedía dinero para seguir moviéndose y cumpliendo sus órdenes.

Néstor Fabián “el Negro” Rojas, narcotraficante investigado por tres homicidios en Misiones, finalmente completará la audiencia indagatoria en el marco de la causa que investiga un presunto plan para asesinar al titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, Fernando Verón. Lo hará por videoconferencia desde Buenos Aires.Después de postergaciones por la definición de quién será su abogado defensor, la audiencia quedó pactada para el miércoles próximo. Allí, el peligroso delincuente, que está detenido en la cárcel de Ezeiza, tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, como lo ampara su derecho.El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del juez Marcelo Cardozo, quien además mantiene detenidas a cinco personas -tres hombres y una mujer-.Rojas está acusado de ser el ideólogo del intento de magnicidio, debido a que se detectaron mensajes de texto en los que mandó desde su celda a los demás implicados a hacer un seguimiento de los pasos de Verón.“Filmá todo, así ya voy armando, es necesario, yo sé lo que te digo. Hacele seguimiento estos días temprano, cuando sale a trabajar. Lo mandamos a un semáforo y chau de última. Preocupate por eso porque ese nos va a traer problemas a todos. Foto, filmación y el horario que sale para el trabajo. Esa es la hora, yo traigo a la gente”, se lee en las comunicaciones.Según el plan, los posadeños estaban encargados de hacer la inteligencia previa y serían sicarios brasileños quienes ultimarían al juez Verón. Ellos iban a venir con armamento y se iban a utilizar motocicletas que estaban encargadas específicamente.Sin embargo, todo se vio frustrado por el avance de la pandemia y, sobre todo, por el cierre y control de las fronteras en marzo.Rojas ya fue notificado de la causa y se cumplió la formalidad de ordenar su detención, aunque está en un presidio de máxima seguridad desde octubre del año pasado.El oriundo de Puerto Iguazú designó un abogado oficial y fueron las defensorías de los Juzgados Uno -que representa a uno de los detenidos- y Dos las que se apartaron de defenderlos por considerar que hay un conflicto de intereses.Finalmente, quien aceptó la representación fue Mario Ramírez, titular de la Defensoría Oficial Tres. Se trata del mismo letrado que lo defiende en la causa por el doble homicidio de El Acuerdo ocurrido en diciembre del 2015, justamente el proceso en el que interviene Fernando Verón.Por ese hecho, Rojas es el único detenido, ya que el otro señalado por acribillar a las víctimas Sebastián Vega (35) y Rodrigo Ibarra (37), Luis Morinigo, fue liberado por la Justicia, aunque sigue detenido por otras causas. La defensa considera que no hay elementos en su contra y ya pidió la falta de mérito.Además, Rojas espera el juicio por el homicidio de Aldo Canteros, ocurrido el 5 de agosto del 2018 (31) en Gobernador Roca.Más allá que tiene la posibilidad de elegir el silencio, hay expectativas por lo que pueda decir el acusado ante el juez Cardozo, sobre todo teniendo en cuenta que en las dos causas mencionadas eligió el camino de negar acusaciones y exponer coartadas. Incluso, sobre el plan para asesinar al magistrado brindó una entrevista a El Territorio desde la cárcel.En el programa Acá te lo Contamos de Radioactiva 100.7, Rojas admitió ser narcotraficante, pero negó ser asesino. También desestimó cualquier contacto con el mundo exterior desde Buenos Aires. También, ofuscado, criticó fuertemente al juez que presuntamente quería matar.“Conozco a todos los que vos me puedas nombrar, desde el más chico al más grande -en el mundo del narcotráfico-. No digo que soy un nene de pecho, yo me hago cargo y responsable, pero que sea miembro o jefe de una banda internacional, nada que ver. Y si lo fuera lo voy a decir, pero no me quieran tirar los muertos ajenos”, expresó.