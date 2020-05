Fijan en 50 el cupo de solicitudes para regresar a Misiones

Martes 5 de mayo de 2020 | 06:30hs.

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

En cifras 1.000 Si bien no hay un registro exacto de la cantidad de misioneros varados en otras provincias, estiman que el número supera las mil personas.

Varada en San Luis retornó a Eldorado Roxana Rodas es de Eldorado y hasta el jueves último estuvo varada en la provincia de San Luis. “Estuve un mes sin trabajo, sin recursos, parando en un hospedaje, sin poder volverme, sola”, relató a El Territorio.

Según contó, debió realizar muchas gestiones burocráticas para poder volver hasta que consiguió el salvoconducto correspondiente y aseguró que “San Luis es como un país aparte”.

“Pedí ayuda al intendente porque ya no tenía recursos, y mi familia es comerciante así que también se vio perjudicada económicamente, mis dos hijas estaban acá al cuidado de mi mamá. Ahora estoy cumpliendo la cuarentena obligatoria de 14 días y también los que fueron a buscarme, estoy bien. La policía me registró y Salud Pública también, haciendo los controles pertinentes. Gracias a la ayuda de ellos pude volverme, me escucharon y ayudaron”.



Misionero se quedó sin trabajo en Buenos Aires y ayuda a otros

El gobierno nacional habilitó a las provincias a establecer sus propios registros de ciudadanos que quieran retornar a sus hogares. Una vez establecido por cada jurisdicción el sistema de inscripción, estas serán las encargadas de solicitar el permiso de circulación a la Nación.El permiso permitirá a cada provincia controlar el flujo de ciudadanos que retornan a sus territorios y garantizar las medidas de seguridad necesarias de acuerdo a su situación sanitaria local.En este contexto, El Territorio dialogó con el subsecretario de Seguridad y Justicia de Misiones, Ariel Marinoni, quien comentó que hoy entraría en la vigencia este procedimiento para los misioneros que estén varados en otras provincias.“Es para personas que tengan domicilio o residan en la provincia. A diferencia del procedimiento de semanas anteriores, este da la decisión a las provincias, que son las que deberán recibir las solicitudes, procesarlas con sus órganos de salud y seguridad y enviar la propuesta a Nación”, explicó.En relación a los pasos a seguir para obtener el beneficio, el funcionario explicó que se habilitará un formulario de inscripción en la página de la Policía de Misiones, web.policiamisiones.gob.ar, donde deberán completar sus datos que acrediten la residencia en la provincia, además de ciertas especificaciones sobre el motivo de retornoAdemás, especificó que habrá un cupo de 50 solicitudes diarias, “lo que no quiere decir que se autorice a todos, así que el procedimiento va a tardar más o menos 48 horas en ser contestado si estás autorizado o no a volver a la provincia. En caso de ser autorizado recibirá un certificado”.Podrán acceder al permiso aquellas personas que estén cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio en un domicilio distinto al de su residencia habitual y que sean asintomáticas, respetando las medidas sanitarias y de seguridad que han establecido las autoridades nacionales en el marco de la emergencia declarada.“Ahí nosotros lo procesamos junto con Salud Pública según la capacidad operativa y mandamos la lista a Nación, que se encargará de emitir los certificados de circulación para que estas personas puedan regresar a la provincia”, agregó y estimó que son más de 1.000 los misioneros varados en otras partes del país.Marinoni detalló que este procedimiento “es exclusivamente para casos en que tengan movilidad propia, ya sea que puedan volver en su vehículo o tengan a alguien con vehículo que los vaya a buscar. Los que no tienen movilidad tienen que gestionar a través de la casa de Misiones con esos colectivos que ya fueron a buscar gente”. En este caso, el número de contacto es 011-1543173700.En este sentido, el funcionario hizo referencia a los viajes enmarcado en el protocolo de seguridad impulsado por el gobierno provincial a través de un decreto firmado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad semanas atrás para realizar el regreso a la provincia de ciudadanos misioneros, a quienes la cuarentena dispuesta para evitar la propagación del coronavirus los encontró lejos de sus hogares.En cuanto a la nueva medida, en su inscripción deberán detallar además de sus datos personales la patente del auto en el que circularán, punto de origen y de destino, entre otras cosas. Quienes deban ser recogidos por algún familiar deberán detallarlo en la solicitud, aportando datos de ese vehículo y esa persona.Por otra parte, comentó que “se está dando que muchos quieren venir a Misiones para resguardarse, porque tienen un familiar por ejemplo, pero eso no está contemplado. Es para la gente que reside en Misiones y está afuera por una situación circunstancial desde que se decretó la cuarentena y no puede salir”.Finalmente, Marinoni adelantó que todo aquel que ingrese a la provincia tendrá que someterse a los protocolos establecidos y deberán aislarse por catorce días.“También van a tener que bajar una aplicación que en estos días va a estar en funcionamiento y a través de eso se les va a hacer el monitoreo del aislamiento. El testeo de coronavirus lo va a manejar Salud Pública y ellos van a determinar a quien se le hace y a quien no, dependiendo de varios factores, pero todos quedan en aislamiento”.Hasta el momento los accesos habilitados a la provincia de Misiones son el de la ruta 14 y otro por ruta 12, Centinela y El Arco.Esteban es misionero y actualmente está en Buenos Aires sin trabajo. El joven trabajaba en la construcción, pero debido a la cuarentena se quedó sin poder hacerlo y ahora está en la calle.“Yo doy una mano a quien puedo y el que puede me da una mano a mí”, reflexionó Esteban, quien ahora pasa sus días como voluntario en la iglesia San Cayetano, sirviendo a la gente que se acerca en busca de un plato de comida.Lo cierto es que desde que empezó el confinamiento dejó de trabajar, por lo que se quedó sin el dinero diario y no pudo seguir pagando su alquiler. “No tengo un peso, no tengo nada. Y no me dejan viajar para ningún lado, así que acá estoy”, contó en diálogo con TN.Fue así que Esteban tuvo que abandonar el departamento que estaba alquilando porque dejó de tener ingresos y ahora vive bajo el puente de Liniers. “Estuve muchos años en la calle cuando salí de mi casa en Misiones. Me tapaba con un cartón y comía lo que podía, revisaba la basura”, recordó.Mientras espera para poder volver a su empleo, se dedica al trabajo voluntario en la mencionada iglesia para garantizar un plato de comida a más de 500 personas diariamente. “A mí no me cuesta nada, yo ayudo a la gente que está en la calle y entiendo su situación”, aseguró.Finalmente, el misionero reflexionó: “Así vivo día a día: pensando qué van a comer los otros y qué voy a comer yo”.