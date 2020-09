Fiestas clandestinas: desarticularon más de 20 en la madrugada de ayer - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020

Joven difundía fake news El sábado en el barrio Santa Cecilia de Posadas se produjo la detención de un joven acusado de difundir un audio con información falsa sobre el coronavirus. La investigación se inició en la Dirección Cibercrimen.

Con información de corresponsalía Leandro N. Alem

En las últimas semanas, las fiestas clandestinas comenzaron a proliferar en toda la provincia y se volvieron una situación prácticamente incontrolable. Por ello, las comunas trabajan junto a la Policía de Misiones para desarticular estos encuentros ilegales a lo largo y ancho de toda la tierra colorada, aunque muchos logran pasar desapercibidos si no hay denuncias.En este contexto, los agentes detectaron y clausuraron más de 20 eventos con aglomeración de personas que estaban infringiendo las prohibiciones establecidas en el decreto 297/20.Algunos de los procedimientos se concretaron en la Capital de la Provincia y otros en el interior. Entre los eventos con más concurrencia, la Comisaría Quinta de Garupá clausuró tres de estos encuentros, uno de ellos con un total de 250 personas en el bar El Deber Llama. Asimismo, el complejo La Escondida fue otro de los puntos donde un total de 200 personas se encontraban reunidas. En tanto, en el bar Cuna de Canoas se registró a 150 personas.Otras dos fiestas clandestinas fueron desbaratadas por la Comisaría Decimocuarta en Garupá y una de ellas fue una fiesta de 15 años, en un domicilio particular, a la que habían asistido 100 invitados. La otra fue en el barrio Fátima, donde había 25 personas reunidas.En Candelaria se constató una gran reunión en el local Kick-Ass, con un total de 30 personas, por lo que el lugar fue clausurado y hubo ocho menores demorados.En Posadas, el sábado a las 22.45 se llevó a cabo uno de los operativos policíacos en calle Hipólito Irigoyen 3634, en donde se hallaba un grupo de aproximadamente 20 personas festejando un cumpleaños. Personal de la Municipalidad constató el incumplimiento y dio aviso a través del sistema de emergencia 911.De acuerdo a lo que se informó, se trataba de una reunión umbanda y se procedió a la identificación de la propietaria (Adriana K., de 39 años) y de todos los participantes. Tras consulta efectuada con el fiscal federal de turno, se procedió a la notificación del acta por incumplimiento del DNU 297/2020 que establece el aislamiento social.Para denunciar este tipo de eventos, la Municipalidad de Posadas habilitó el número 0376-4699993.Por otra parte, en Puerto Iguazú -alrededor de las 2.20 de ayer-, efectivos de distintas dependencias que trabajaban en los operativos de control sanitario suspendieron una fiesta que se desarrollaba sobre calle Tomás Rocamora, en el barrio conocido como Zona Industrial, donde se constató que al menos un total de 40 personas estaban reunidas infringiendo el distanciamiento preventivo vigente y al ver a los efectivos policiales se dieron a la fuga.El encargado y propietario del inmueble fue identificado por los uniformados como quien organizó el encuentro rompiendo los protocolos sanitarios vigentes en el territorio provincial. El hombre fue notificado de la causa y se labró el acta correspondiente con intervención de la Justicia.A solicitud del supervisor de servicio de la dotación completa del móvil 3-793 y titular de la Comisaría 18 UR-X, personal policial acudió al barrio Luis Piedrabuena, en calle 148 A y avenida Zapiola, donde había un evento que excedía el límite de personas.Se constató allí la concurrencia de 65 personas y el propietario del domicilio, Daniel R., dijo que estaba celebrando su casamiento. Conforme directivas de la fiscal federal en turno, María Fierro, se le notificó acta de violación al DNU, como así también a otras personas asistentes que se hallaban en el lugar, quienes se retiraron sin registrar incidentes.En tanto que, en el Soberbio, precisamente en el Paraje Bananera se debió intervenir en una fiesta de 15 años, donde asistieron más de 100 personas. Y así, en otro procedimiento, en el Paraje Lechuza de ese mismo municipio, también 40 personas fueron desalojadas de un predio.En Bernardo de Irigoyen sobre la avenida Libertador, se clausuró un bar al no respetar los protocolos sanitarios, ya que no es una actividad habilitada en el municipio.Asimismo, en Montecarlo, en un balneario también cancelaron el inicio de una fiesta organizada clandestinamente y lo mismo sucedió en Mado y en Eldorado.En Aristóbulo del Valle y 25 de Mayo, otros dos festejos también fueron cancelados por la Policía con gran concurrencia de personas.Una fiesta clandestina con la presencia de unas 30 personas fue desbaratada por la Policía local. Esto derivó en el secuestro de cinco vehículos e igual número de licencias de conducir, cuando alrededor de las 3 los uniformados detectaron que sobre una calle vecinal distante unos 100 metros del cementerio local, este grupo de personas se hallaba de festejos con sus equipos de audio a altos decibeles y consumiendo gran cantidad de bebidas alcohólicas.Según pudo averiguar este medio, fue la División Tránsito que opera en el ámbito de la Unidad Regional VI la que realizó el procedimiento, en el que aparte de los automóviles se secuestraron latas y botellas de cerveza, vodka, vino y conservadoras.Tanto los propietarios de los vehículos como los demás asistentes fueron notificados dela apertura de una causa por violar la resolución ministerial 74/20.Por otra parte, durante todo el fin de semana se vio un gran movimiento en bares y confiterías como así también se disputaron partidos de fútbol, que pese a no estar habilitados concentran ya desde hace varios sábados por la tarde a la afición de decenas de equipos conformados en la ciudad con categorías que contemplan jugadores de todas las edades.La disputa de estos encuentros deviene luego en los encuentros de los equipos en el denominado “tercer tiempo”, en el que en ronda los jugadores comparten sentados en veredas y lugares no habilitados para tal fin varias bebidas alcohólicas.