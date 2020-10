Fiege: "Las empresas seguramente verán qué horarios les son rentables y cuáles no" - El Territorio Misiones

Jueves 15 de octubre de 2020 | 11:30hs.





Además comentó que quienes alquilan dentro del predio de la Terminal, "todos están con mora y una vez que se reactive va a ser materia de conversación en cómo se va a seguir adelante ya que en estos últimos siete meses no hubo ningún tipo de actividad en la parte comercial y no se tiene conocimiento si algunos van a continuar o van a desistir de seguir en el lugar creo que se sabrá en cuanto comience la actividad".





"No se sabe el mecanismo de venta y de quiénes pueden comprar esos pasajes porque habrá ciertas condiciones, no todos van a poder hacerlo porque tienen que reunir los requisitos y hasta el momento no hay actividad en las boleterías. Las empresas también seguramente verán qué horarios les son rentabled y cuáles no, eso es algo que se tendrá que ver porque es solamente para trabajadores esenciales", concluyó.

A casi siete meses de la interrupción -a raíz de la pandemia-, las empresas de aviones volverán a prestar los servicios de vuelos de cabotaje e internacionales, sumado a la vuelta del transporte de pasajeros de larga distancia y, en el caso de Misiones, el de media distancia.La habilitación de vuelos regulares internacionales y de cabotaje y el transporte terrestres de media y larga distancia se formalizó hoy con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 221/2020.Por su parte, según publicó Télam, El ministro de Transporte, Mario Meoni, señaló hoy que los vuelos regulares y los servicios terrestres de media y larga distancia comenzarán a funcionar a partir de mañana, aunque reiteró que en una primera etapa solamente podrán utilizarlos "las personas que son esenciales y los que tienen que viajar por fuerza mayor".Luis Fiege, administrador de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y dijo, "se ha anunciado el regreso del transporte de media y larga distancia pero no sabemos con detalle cómo va a funcionar, el Ministerio de Transporte de Nación tendrá que establecer las condiciones de cómo van a operar las empresas transportistas y a nivel provincial tampoco se ha avanzado mucho en cómo se va a poder trabajar para el servicio dentro de la provincia"."La autoridad de aplicación y de contralor que acá en la terminal tiene una delegación para el transporte de media distancia dentro de la provincia de Misiones depende de la Dirección de Transporte y en cuanto a nosotros como concesionario lo que tenemos es tener en condiciones la Terminal en cuestiones sanitarias como lo establecen las normativas", destacó.