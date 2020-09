Fertilidad: tratamientos volverán cuando acabe la emergencia - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020 | 06:30hs.

La llegada del coronavirus pospuso numerosas cuestiones de la vida y también de la salud. Es en este contexto que los hospitales suspendieron turnos y cirugías que no eran de urgencia para dedicarse exclusivamente a atender la emergencia sanitaria.Pero de a poco algunos profesionales del Hospital Madariaga volvieron a abrir sus consultorios y a retomar cirugías programadas. Sin embargo, lo que aún debe seguir esperando son los turnos y tratamientos del programa de Fertilización Asistida del nosocomio, que lleva adelante el médico Juan Carlos Hobecker, ginecólogo y especialista en fertilidad. A través de él miles de parejas al año se acercan para tratar los problemas que tienen para concebir.El programa funciona desde 2011, dos años antes de que se aprobara la Ley 26.862 de reproducción asistida que reconoce el derecho a la cobertura integral de las técnicas y procedimientos de reproducción humana asistida de baja y alta complejidad, independientemente del tipo de cobertura de que tenga.“Veníamos atendiendo con la doctora Carolina Goetze unos ocho y diez pacientes diarios para consultas sobre fertilidad y algunos ya con tratamientos. Eso se paró y la gente lo ha entendido bien y están de acuerdo con que esto no es una urgencia. Saben que el solo hecho de ir al hospital te pone en riesgo, por más cuidado y protocolos que hayan es una zona de probable contagio”, sostuvo Hobecker en diálogo con El Territorio. Es decir, que entre 240 y 300 parejas por mes accedían a la atención médica por temas referidos a la fertilidad.En esa misma línea, indicó que en un principio la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva desaconsejaba el tratamiento pero tres meses después, hablando con los pacientes y poniendo en práctica protocolos muy estrictos, volvió a permitir tratamientos de alta o baja complejidad.“Como esta es una enfermedad nueva que se va descubriendo lo que produce a medida que avanza, no hay transmisión vertical de la madre al hijo pero después del parto sí”, dijo el profesional.Si bien en el Madariaga las atenciones no se retomarán hasta tanto finalice la emergencia sanitaria por el coronavirus, en el sistema privado se están realizando tratamientos de alta complejidad con pocos pacientes, con turnos programados y con espacios de 30 minutos entre una y otra. “Se conversó con ellas de todos los pro y los contra de realizarlo en esta época. Muchas decidieron hacer el tratamiento pero no transferir el embrión, es decir, tenerlo criopreservado y transferirlo cuando pase esta situación”, explicó.Los factores más comunes por los que las parejas acuden al consultorio son: la obstrucción de las trompas de falopio y la mala calidad del semen en el hombre. Asimismo, influyen la mala calidad de vida como fumar excesivamente y la ingesta de alcohol.“En la mujer hay una enfermedad que cada vez aparece más que es la endometriosis, que disminuye la reserva de óvulos y provoca dolores y malestar. Es más frecuente ahora quizás porque los métodos de diagnóstico han mejorado y se la diagnostica con más tiempo”, sostuvo y rescató que uno de cada tres pacientes logra embarazarse.Hobecker destacó que la mayoría de las parejas que acude a las consultas y accede a los tratamientos generalmente son mayores de 35 años, es decir, “son pacientes jóvenes para la vida pero en edad avanzada para la fertilidad”.