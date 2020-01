Fernández viaja a Israel en su primera salida como presidente

El presidente Alberto Fernández partirá hoy rumbo a Israel para participar del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo, en su primera visita oficial como jefe de Estado.

El presidente viajará junto a su esposa, Fabiola Yáñez; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el designado embajador de Argentina en Israel, Sergio Urribarri; el diputado y ex embajador argentino ante la Santa Sede Eduardo Valdés; y el vocero presidencial Juan Pablo Biondi.

Según indicaron las mismas fuentes, “no se descarta” que el presidente mantenga reuniones bilaterales con otros jefes de Estado, pero “nada excepcional” sino “porque van a estar ahí”.

Dentro de los gobernantes que participarán del Foro se encuentran el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su par de Rusia, Vladimir Putin, entre más de 40 mandatarios.

En tanto, desde la embajada israelí en Buenos Aires confirmaron al presidente Alberto Fernández la audiencia pedida con el presidente Reuven Rivlin.

El encuentro bilateral entre ambos mandatarios se realizará el próximo viernes, a las 10, en la residencia presidencial de Jerusalén, donde ya fue colocada la bandera argentina junto con la israelí.

El presidente emprenderá su regreso al país el viernes y aterrizará en territorio argentino a primera hora del sábado.

CFK vuelve a ejercer la presidencia

El viaje del jefe de Estado a Israel representa el regreso a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner luego de cuatro años alejada del cargo.

Tal como indica el artículo 88 de la Constitución Nacional, la vicepresidenta deberá ejercer el mando del Poder Ejecutivo en ausencia del presidente, lo que sucederá desde hoy.

Según fuentes, la ex senadora no pisará la Casa Rosada durante la ausencia de Fernández. Cristina, quien no tiene despacho en la Casa de Gobierno, tampoco tiene prevista por ahora agenda en el Congreso de la Nación.

La vicepresidenta regresó de Cuba, a donde viajó a visitar a su hija Florencia, hace una semana. Este segundo regreso al Poder Ejecutivo se produce después de 1.503 días fuera del cargo.