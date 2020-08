Fernández, sobre la deuda: “Nos sacamos una mochila muy pesada”

Viernes 7 de agosto de 2020

Asimismo, se informó que los proyectos son financiados por el Ministerio de Obras Públicas y que sus organismos y empresas deberán aplicar las medidas de protección y de prevención para los trabajadores de la obra pública, de acuerdo a las normas sanitarias por la pandemia de coronavirus.





Incentivo para los adictos en recuperación Con el fin de acompañar la recuperación de jóvenes con consumos problemáticos, el gobierno​ lanzó ayer un programa de seguimiento de varias etapas que incluirá la asistencia de un tutor y un incentivo económico de 8.500 pesos por mes. La idea es que puedan acceder aquellos que estén avanzados en su tratamiento. El programa se llama “Potenciar Acompañamiento” y se realiza en forma articulada entre el Sedronar y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los jóvenes en recuperación contarán con la supervisión de un tutor que, más allá de acompañarlos, deberá confirmar que estén cumpliendo con su tratamiento y con el resto de los requisitos del programa.

Realizarán obras en espacios públicos de barrios populare

El plan Potenciar Trabajo fue presentado por el ministro Daniel Arroyo.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación puso en marcha ayer el programa nacional “Obras+Trabajo”, destinado a realizar obras en los barrios populares de todo el país, con la inclusión de más de 40 mil trabajadores y una inversión inicial de 2.000 millones de pesos.



El plan fue presentado en un encuentro virtual encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Menéndez, en el que participaron representantes de los gobiernos provinciales, intendencias, referentes de organizaciones sociales y autoridades eclesiásticas.



Luego de sostener que “estamos convencidos de que la reconstrucción viene por el trabajo y la producción”, Arroyo remarcó: “Con esta línea de acción articulamos con las provincias, los municipios, las organizaciones sociales y las iglesias, porque lo que emprendemos hoy es una tarea conjunta, un paso más en la generación de condiciones para que haya movilidad social ascendente”.



Por su parte, Menéndez señaló: “La idea es pensar la pospandemia vinculada con pequeñas obras en el barrio. Pensamos que hay que mejorar y construir espacios comunitarios, arreglar clubes de barrio, fortalecer los espacios que tienen que ver con la economía popular y mejorar y urbanizar los barrios populares. Todo con los vecinos de cada barrio, generando trabajo para mejorar los ingresos y la calidad de vida”.



El programa “Obras+Trabajo” tiene tres componentes centrales. Uno, vinculado con la refacción de espacios comunitarios, destacando sobre todo los lugares como los comedores comunitarios y los clubes de barrio que fueron clave para enfrentar la pandemia. Se plantea refaccionar más de 1000 comedores comunitarios en todo el país, y unos 250 de clubes de barrio. El segundo eje está vinculado con los espacios de la economía popular, ya sea polos productivos como también almacenes y mercados populares. Se busca construir y acondicionar espacios para la generación del trabajo. Y el tercer eje está relacionado con el hábitat, la urbanización y la mejora de los barrios populares.





El presidente Alberto Fernández aseguró que “después de tantos años de maltratarlo, el Estado debe ponerse de pie” al encabezar el anuncio de inversiones por 22.645 millones de pesos para la ejecución de obras nuevas y otras paralizadas entre 2016 y 2019 en varios puntos del país.“Después de tantos años de maltratar al Estado y desatender las obras que los argentinos necesitábamos, el Estado otra vez debe ponerse de pie y convocar a los actores privados para que construyan”, dijo Fernández desde la residencia Olivos, conectado a través de videoconferencia con gobernadores y funcionarios.Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el presidente subrayó que, tras el acuerdo con los bonistas, el país se sacó “una mochila muy pesada que alguien cargó irresponsablemente en las espaldas de todos los argentinos”.“Tuvimos otra pandemia que no tuvo virus, que fue el endeudamiento: el virus de las malas políticas, pero con el esfuerzo de todos logramos sacarnos el peso de la deuda de encima”, agregó.En torno al acuerdo por la deuda, el mandatario explicó que, entre 2020 y 2025, Argentina tenía obligaciones por 45 mil millones y señaló que “ese dinero impedía que todas estas obras se pudieran hacer”, tras destacar que “todo eso hoy desapareció y ganamos autonomía”.Estuvieron conectados en la videoconferencia los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; San Juan, Sergio Uñac, y Santa Cruz, Alicia Kirchner, en cuyos distritos se realizarán parte de las obras anunciadas ayer al mediodía.“Uñac contó la necesidad de encarar juntos la construcción de otro penal en San Juan, preocupación que Kicillof también me planteó varias veces para Buenos Aires, y hay que hacerlo; porque, como soy un hombre del derecho, hay que respetar las leyes”, sostuvo el jefe de Estado.En ese sentido, añadió que las leyes “se respetan cuando el que infringe la ley paga las consecuencias y, para eso, hay que tener cárceles dignas que no se conviertan en un tormento sino que sirvan para hacer reflexionar a quien está allí y ayudarlo a encarar un futuro sin delito cuando recupere su libertad”.“Vamos a trabajar en eso y vamos a hacerlo juntos porque la verdad es que estamos ‘bochados’ en la materia de condiciones carcelarias”, dijo Fernández sobre ese punto.Por último, el jefe de Estado destacó que “está logrando” su meta de “ser un presidente con 24 gobernadores”, al enfatizar que los mandatarios provinciales “lo acompañan día a día en la tarea de cambiar la Argentina”.En tanto, Kicillof manifestó que “es imposible esperar a que se termine el coronavirus para empezar a construir la economía de pospandemia”, por lo cual subrayó que “el combate contra la pandemia no distraerá” al gobierno “sino que ya se piensa en el después”.Además, el gobernador dijo que las obras suspendidas en la gestión anterior “quedaron interrumpidas por la política de ajuste” y reflexionó que en Argentina “siempre los gobiernos que más se endeudaron son los que mas ajustaron”.En esa línea, contrastó que “los gobiernos que pusieron en marcha el país con inversión pública son los que terminaron desenredando a la Argentina”.También estuvieron conectados de manera virtual el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, acompañado en Lucila del Mar por los intendentes del partido de la Costa, Lavalle, Madariaga y Tordillo; mientras que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, abrió el acto desde la Casa Rosada.En su participación, Uñac destacó que, “a pesar de la pandemia, la obra pública es una realidad, lo que nos enorgullece como país”, mientras que Alicia Kirchner resaltó que “las provincias están siendo escuchadas y hay una mirada federal”, y Valdés resaltó “la previsibilidad” que genera el acuerdo con los bonitas para poder hacer las obras.