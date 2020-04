Fernández reconoció que hay que ser serios con la situación de los camioneros que vienen de Brasil

Domingo 26 de abril de 2020 | 09:36hs.

En una entrevista brindada al canal de noticias C5N, minutos después de anunciar la prolongación de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la situación de los camioneros argentinos que viajan con carga a Brasil.





Allí reconoció que el Gobierno Nacional aún no abordó el tema con seriedad. Algo que se comprometió a hacer a partir de ahora, luego de que el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad se lo solicitará en la charla que mantuvo con el presidente el virnes pasado.





"Misiones es el camino de entrada del Brasil de esos transportes que vienen del Mercado de San Pablo con un riesgo infeccioso altísimo y el Gobierno (nacional) no lo está tomando con la seriedad que el caso requiere, sinceramente lo digo. Eso me preocupa mucho porque quiero al pueblo de Brasil, pero eso se puede trasladar a la Argentina y eso también me preocupa", dijo anoche el presidente de la Nación Alberto Fernández, en clara referencia al pedido que el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, le había planteado en la tarde del último viernes respecto a la situación de los camioneros argentinos, en su mayoría misioneros, que viajan a Brasil.









Entre los pedidos del Gobernador figura la necesidad de que los trabajadores del volante cuenten con la protección necesaria para evitar contagios de Covid-19 en sus incursiones en el vecino país, y que la entrega de esta protección esté en manos de las empresas que los contratan.







En Brasil, por estos días, la pandemia del coronavirus está golpeando con fuerza y de forma descontrolada. Por ello la preocupación de las autoridades misioneros por la salud de estos trabajadores.





Basta con recordar que el primer fallecido por Covid-19 es justamente un camionero, de San Vicente, que se contagió de la enfermedad durante un viaje a San Pablo.

Se supo que después del pedido del gobernador Fernández le ordenó al Ministro del Interior, Wado de Pedro, que organice una reunión para este lunes, a través de videoconferencia, con el Gobernador Herrera Ahuad, las autoridades del gremio de Camioneros en Misiones y el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.