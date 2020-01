Fernández pidió hasta el 31 de marzo para “proyectar todo”

Jueves 2 de enero de 2020 | 05:00hs.

Se extendió el Ahora 12 hasta el 31 de marzo

El presidente Alberto Fernández aseguró en diálogo con Radio Continental, que "aparecen deudas impagas" en "todos los sectores" de la administración pública nacional y que habrá que esperar al 31 de marzo para saber "cómo está la situación con los acreedores".Asimismo, admitió que el cepo es un recurso "antipático" pero necesario porque "no hay dólares en la Argentina" y las reservas de libre disponibilidad en el Banco Central son de "poco más de 10.000 millones de dólares".Por otro lado, aseguró que están llegando inversiones. "Están viniendo. No es una lluvia de dólares, es ir recuperando confianza para que la gente crea. Todo va a ser paulatino", expresó. Además, afirmó que "en la primera semana de enero" estaría cerrado el acuerdo para otorgar un aumento "mínimo, no fijo" a los trabajadores del sector privado y que en junio estará vigente la nueva formula de actualización de las jubilaciones, al tiempo que le reclamó a los empresarios que tengan "responsabilidad social", con "ganancias razonables".Fernández señaló también que, tal como informó Infobae, hay negociaciones con los supermercados para que absorban parte del 21% de la alícuota del IVA que volverán a tributar los alimentos de la canasta básica a partir de mañana (ver página 5), dado que "la lucha contra la inflación es una lucha de todos".Explayándose sobre la inflación el presidente apuntó. "Estamos ordenando el tema de Ahora 12 y de Precios Cuidados. La lucha contra la inflación es una lucha de todos. No tiene que haber ventajas para algunos en perjuicio de la gente. Uno de los grandes problemas de la inflación es lo que los economistas llaman la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe, pero algunos, para prevenirse aumentan los precios".Así enfatizó que "ese aumento de precios lo pagamos todos y es insoportable. No puede admitirse y lo vemos en los medicamentos, en los alimentos, en los supermercados, en todos lados"."Cuando la inflación asoma ocurre algo similar al síndrome del alcohólico recuperado y empiezan a remarcar por las dudas, no sólo los supermercados sino también el pequeño comerciante. Obviamente hay que controlarlo, el Estado tiene recursos para eso y no me refiero a un control de precios".Sobre el tema de la deuda externa el presidente proyectó que habrá que esperar hasta fin de marzo. "El peso de la deuda es muy grande y condiciona mucho. El 31 de marzo sabremos cómo está la situación con los acreedores. A partir de ese momento estaremos en condiciones de proyectar todo".El gobierno logró extender el programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo próximo, y analiza más medidas para frenar la inflación y continuar alentando el consumo, que serán lanzadas en las próximos horas.Estarán basadas en acuerdos de precios y salarios, el congelamiento de cuotas UVA, devolución del IVA y relanzamientos del programa Precios Cuidados.El gobierno arribó el último día del 2019 a un acuerdo para extender el programa Ahora 12 hasta el 31 de marzo próximo con las mismas condiciones del programa, pero se hará hincapié en que "el beneficio alcance a los productos de origen nacional".Cerca del ministro Matías Kulfas indicaron que en 90 días se va a hacer una revisión en lo que se espera sea un contexto de mejora de la macroeconomía.En el gobierno precisaron además que se mantienen todos los subprogramas, lo que significa que habrá 3, 6, 12 y 18 cuotas para los diferentes productos incluidos.Dentro del programa oficial Ahora 12 y 18 hay televisores, línea blanca (aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas; cocinas, hornos y anafes; calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers; teléfonos celulares, computadoras, notebooks y tablets; material para la construcción, turismo nacional, librería, anteojos, instrumentos musicales, neumáticos, accesorios y repuestos de autos; colchones, motos y bicicletas. Y, tanto en los primeros como a los Ahora 3 y Ahora 6, se suman además indumentaria, calzado y marroquinería; muebles, libros, juguetes y artefactos de iluminación.El programa Ahora 12, que incluye hasta 18 cuotas, les permite a los consumidores adquirir los productos a un interés muy bajo o directamente sin él, si el comercio absorbe los 20 puntos de tasa acordados en el gobierno anterior.