Fernández llamó a trabajar en conjunto contra el Aedes

Lunes 2 de marzo de 2020

Con información de corresponsalía Oberá

Con la presencia de nueve concejales, autoridades y vecinos, el intendente Carlos Fernández dio inicio ayer al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante obereño.En una sesión extraordinaria que se llevó a cabo en el recinto a las 10 de la mañana, el alcalde local brindó un discurso en el que detalló las iniciativas cumplidas.No obstante, decidió no ahondar profundamente en proyecciones, teniendo e cuenta “los vaivenes económicos que estamos viviendo”.Sobre uno de los temas más preocupantes, la proliferación del dengue, el alcalde pidió un trabajo conjunto de toda la sociedad.En declaraciones a los medios locales, dijo que esta situación “nos está dejando muchísimo aprendizaje”.“En cuanto a las acciones, nosotros en agosto, septiembre, octubre y noviembre seguimos con dos camiones y equipos descacharrizando, porque los índices larvarios nos daban mucha seguridad. Por eso pregunto qué nos pasó, porque el 2 de enero comenzamos la primera fumigación en el primer domicilio denunciado y muchos de los domicilios tampoco nos dejaban pasar”, recordó.Al tiempo que determinó que “hubo errores de todos, no busquemos culpables, tengo más de 60 años y veo el cambio en nuestra sociedad”.“Estamos intolerantes, enojados y buscamos culpables, eso tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que ayudarnos entre todos, trabajar juntos”, manifestó Fernández.Uno de los planteos de Fernández fue las dificultades económicas que están atravesando los municipios en general, y el de Oberá en particular. A eso le otorgó la responsabilidad de no realizar ningún anuncio de mayores dimensiones, pues “es difícil hacer un anuncio de promesas y anhelos cuando después no sabés si lo vas a poder cumplir”.“Tenemos que esperar las nuevas medidas del gobierno nacional, sobre todo cómo funciona la macroeconomía. De eso va a depender cuánto nos va a ingresar al municipio en coparticipación, y recién ahí, cuando tengamos cuentas claras de qué podemos llegar a hacer, veremos dónde podemos correr riesgos de poder invertir y hacer las obras públicas tan necesarias para nuestra ciudad”, advirtió el jefe comunal.En alusión a eso, ejemplificó contando que el último jueves fueron depositados los recursos de coparticipación, con una suba considerable, por lo que el Ejecutivo municipal debió tramitar el viernes los fondos necesarios para completar lo correspondiente a sueldos en tiempo y forma.“Ese vaivén económico que estamos pasando hoy no nos permite tener la seguridad completa de poder anunciar obras, que tenemos planificadas y presentes”, ratificó.Sin embargo, el intendente se animó a hablar sobre una obra de importante inversión: la nueva planta cloacal.“Destaco el trabajo de todo el equipo de profesionales obereños, a través de la Unidad Ejecutora Municipal, la Universidad, la Celo, con todo lo que se requiere para tener información clara de lo que tenemos que tener para este proyecto integral de cloacas para Oberá. Nos exige tener una nueva planta conectada a la que ya está para llegar a toda la población. Son obras muy grandes y costosas, tanto el troncal sur como el norte”, explicó al respecto.