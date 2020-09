Fernández le pidió a los policías rebeldes que depongan su actitud - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

La protesta de los policías bonaerenses que comenzó en horas del mediodía en las inmediaciones a la Residencia de Olivos culminó cerca de las 19 con la llegada de su abogado defensor, que ofició de vocero, y firmó de un petitorio por parte de las autoridades gubernamentales que incluye, entre otros puntos, un aumento de más del 50% en los sueldos del personal y la promesa de no sancionarlos por la manifestación llevada a cabo.





Herrera Ahuad se solidarizó con el presidente El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se solidarizó a través de la red social Twitter con el presidente de la nación y con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ante el reclamo de la Policía Bonaerense. “Expreso mi solidaridad con @alferdez y con el Colega @Kicillofok ante el avance con patrulleros y efectivos policiales a la residencia de Olivos, exhortando al diálogo como instrumento de construcción del orden y la paz para todos los Argentinos”, escribió el mandatario.Además, desde el Partido Justicialista misionero también le manifestaron su apoyo al presidente y al gobernador. “Desde Misiones hacemos llegar a los policías de buena fe un humilde llamado para que sus acciones no terminen afectando la estabilidad democrática conseguida en 1983, como ya ocurriera en Bolivia hace pocos meses”, manifestó el mensaje del Partido Justicialista de Misiones.“A quienes diariamente se dedican a sembrar cizaña contra ‘los políticos’, ‘los negros’ y ‘losperonistas’ en general, sepan que estos hechos son frutosdel odio que transmiten”.

Unos 30 mil millones de pesos más para la Provincia

El presidente anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal que ayude a la provincia de Buenos Aires a mejorar los salarios de la Policía Bonaerense.



El Poder Ejecutivo buscará “reponer un equilibrio” que el distrito “perdió a mediados de los 80, cuando cedió 8 puntos de coparticipación federal”, según explicó el Presidente al formular el anuncio desde Olivos junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario e intendentes del Conurbano del oficialismo y la oposición.



El fondo se financiará con el 1 por ciento de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri. Ahora la Ciudad le cederá más de 30 mil millones de pesos a la provincia.



En particular, el presidente indicó que el distrito manejado por Horacio Rodríguez Larreta tiene un gasto per cápita en seguridad de 16.900 pesos (año 2019) mientras que en la provincia es de 6.700.



Otra forma de ver las disparidades es con relación a la cantidad de cargos en seguridad cada 100.000 habitantes. Mientras que la Capital dispone 1.063 cargos esa cantidad se reduce a casi la mitad en territorio bonaerense ya que suman 563.



La diferencia entre los salarios también es marcada: mientras un agente ingresante (sin antigüedad) percibe 37.572 pesos en la provincia, el mismo puesto en Ciudad de Buenos Aires tiene una remuneración de 49.204 es decir más de un 30%.



Según explicó el presidente, la Ciudad de Buenos Aires había comenzado a recibir, después de un decreto del ex presidente Mauricio Macri, 2,1 puntos de coparticipación para cubrir los gastos del traspaso de la Policía al territorio porteño. En ese sentido, remarcó: “Advertimos que para cubrir el gasto del paso de la Policía solo hacía falta un punto, por lo que había otro punto que la Ciudad no estaba utilizando para cubrir los gastos de sueldo y funcionamiento de esa fuerza de seguridad”.



Antes del anuncio del jefe del Estado, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, le anticipó la medida al jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo con fuentes de la cartera política.



Por su parte, Kicillof hará hoy los anuncios de incremento salarial para la Policía Bonaerense, según indicaron a Télam fuentes de la Gobernación.

Desde diversos sectores repudiaron el accionar policial

Desde distintos puntos de la política y de organismos de derechos humanos se sumaron ayer a los repudios contra los efectivos de la Policía Bonaerense que reclamaron en los alrededores de la Quinta de Olivos. En un comunicado, las organizaciones remarcaron su preocupación ante la protesta policial, al calificarla como un”acto de gravedad institucional que exigen la más absoluta condena”.



“Con el argumento de un reclamo laboral, sorprende se manifieste con tanta crudeza y violencia sin siquiera agotar los canales de diálogo con las autoridades involucradas, que asumieron hace 10 meses la conducción de una Provincia diezmada por las políticas neoliberales inauguradas a partir del 10 de diciembre de 2015”, manifiestó el comunicado de los organismos de derechos humanos.



El Bloque de senadores del Frente de Todos también expresó su “repudio y preocupación” por la “manifestación de algunos efectivos armados de la policía bonaerense” que rodearon la quinta presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.



Los senadores oficialistas afirmaron que “rodear la Quinta Presidencial y la Casa de Gobierno de la Provincia con efectivos armados, que de ninguna manera representan al conjunto de la policía bonaerense”, constituye una actitud de “amedrentamiento que no puede aceptarse en democracia y debe ser repudiada por todo el arco político”.



Además, algunos de los referentes más representativos de la oposición también cuestionaron la decisión de los uniformados de movilizarse nuevamente a la residencia presidencial de Olivos.



“Un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo, pero es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos. No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo”, advirtió Mario Negri, el dirigente radical que conduce el interbloque opositor en el Congreso de la Nación.





Luego de un día cargado de tensión por el reclamo de la Policía Bonaerense para que haya una mejora de salarios, el presidente Alberto Fernández envió un mensaje junto a un importante número de dirigentes de todo el arco político para repudiar que la protesta se haya trasladado a la puerta de la Quinta de Olivos.“Todos los que estamos aquí queremos ir resolviendo los problemas pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas y respetando la instituciones. Este no es el modo, de verdad se lo digo. Espero que reflexionen y cesen con esta mecánica”, expresó el presidente.En sintonía con este discurso, el mandatario afirmó: “Quiero que sepan que soy un hombre de diálogo. La política es diálogo. Es el mecanismo que tenemos que fortalecer seriamente para avanzar en la Argentina que se viene”.Y añadió: “Pero creo que todo reclamo tiene un modo y no vale cualquier cosa a la hora de reclamar. No todo está permitido. Cuando estamos en medio de una pandemia hay ciertas actividades que deben seguir adelante más allá del reclamo justo que tienen quienes tienen que cumplir esa tarea tan importante”.También se refirió a las consecuencias de la protesta: “Nos preocupa ver tantos policías y patrulleros que dejan de circular y de este modo dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos”.Luego de esto, el jefe de Estado anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal por el cual le quita un punto de la coparticipación a la Capital Federal y se lo transfiere a la provincia de Buenos Aires. Le quitará más de 30 mil millones de pesos.“Tenemos que buscar los recursos en una situación fiscal complicada. Porque no sólo recibimos una economía complicada en diciembre, sino que todo se hizo más complejo con la pandemia. Estamos derivando muchos recursos del Estado a los sectores más desprotegidos”, afirmó el Jefe de Estado, con la intención de explicar el motivo por el que decidió sacarle un punto de coparticipación al territorio que gobierna Rodríguez Larreta.