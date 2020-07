Fernández: "La circulación del virus es hoy el mayor problema, nuestro principal enemigo"

Viernes 31 de julio de 2020 | 14:02hs.





El presidente Alberto Fernández anunció junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la nueva etapa de la cuarentena, que no tendrá más apertura ni mayores restricciones aunque cada provincia seguirá teniendo la potestad de decidir nuevos pasos en base a la realidad puntual de cada una."Hasta el 16 de agosto mantendremos las cosas como hasta hoy", señaló el mandatario en el inicio de su presentación. De esta forma confirmó que no habrá cambios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). "La circulación del virus es hoy el mayor problema, nuestro principal enemigo", agregó.Ante el aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los funcionarios decidieron mantener esa región en fase 3: continuará la apertura de comercios de cercanías -entre estos calzado e indumentaria-; las peluquerías en la Ciudad; industrias bonaerenses y se sostendrán las salidas recreativas para los menores de 16 años y la actividad física, según DNI, en el territorio porteño.El Presidente aseguró que "no estamos ante una gripe más" y la única forma es "cuidarnos nosotros" porque no hay vacuna contra el coronavirus, al plantear un panorama en el que los contagios, si bien se concentran en el AMBA, irradia a provincias como el sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba y focos en el interior del país, como Jujuy, Chaco y Río Negro.Fernández también hizo un fuerte llamado a la responsabilidad social, ya que el Gobierno entiende que el incremento de infectados con COVID-19 tiene que ver con el incumplimiento de la cuarentena. Hablan de reuniones sociales privadas, festejos clandestinos y circulación de personas no esenciales o habilitadas.