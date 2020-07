Fernández: "Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada"

Viernes 17 de julio de 2020 | 13:45hs.





El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que, "creo que nadie hubiese querido afrontar el tiempo que estamos afrontando, todos hubiesemos querido dedicarnos a avanzar en la prosperidad pero es el tiempo que nos tocó, el tiempo de la pandemia. Pese a que en estos últimos 14 días los números de contagios y de fallecidos se incrementaron" el país sigue estando, "en términos comparativos, en una situación buena, para no pecar de optimistas".



El jefe de Estado afirmó hoy que "la pandemia sigue presente, sigue atacando y sigue enfermando y llevándose vidas," y expresó su solidaridad con los familiares de las victimas del virus.



"Empezó pero no sabemos cuando termina; sabemos que todos en el mundo han tenido marchas y contramarchas porque la realidad nos muestra que hay una velocidad de contagio de virus que asombra, pero tenemos cierto optimismo en alcanzar los logros que nos propusimos", dijo el Presidente.



Afirmó hoy que si bien "la mayor preocupación siempre fue que el sistema de Salud esté preparado. En estos últimos 14 días Ha habido un pico de crecimiento de muertes por coronavirus, aún estamos en términos comparativos en una situación buena para no pecar de optimistas, hoy estamos en el epicentro de la Pandemia".



"Argentina está en una situación buena a comparación de otros países, tiene resultados después de un enorme esfuerzo tratando de preservar la vida de la gente. Hemos incremenetado la capacidad de camas y la ocupación de terapia intensiva ha aumentado pero también se nota que se ha relentizado la velocidad de contagio y se ha hecho mas lenta la ocupación de camas hospitaliarias. El esfuerzo no ha sido inútil", detalló.



Alberto Fernández añadió que el resultado que se observa hoy, en el marco de la pandemia por coronavirus, es resultado de un "enorme esfuerzo" de la sociedad y destacó que "hemos logrado que nadie se quede sin atención sanitaria".



"Todo tuvo sentido; nada fue inútil; fue muy importante el esfuerzo", manifestó el mandatario al mostrar la baja tasa de letalidad del virus en la Argentina.

Desde la quinta de Olivos Alberto Fernández anunció una nueva fase de la cuarentena, que será más flexible para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El presidente está acompañado por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Axel Kicillof."Estamos muy lejos de pensar que la situación está superada. El riesgo está todavía latente", expresó el mandatario en el inicio de su presentación. Se espera que comunique formalmente el regreso a fase 3 para el AMBA, tras dos semanas de aislamiento estricto. La flamante etapa duraría hasta el 2 de agosto.Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación se registraron 3624 infectados en las últimas 24 horas. El pico del miércoles (4259 positivos) hizo repensar el plan de apertura, que sería más moderado.También formaron parte del anuncio, a través de una videoconferencia, Jorge Capitanich, gobernador de Chaco; Gerardo Morales, mandatario provincial de Jujuy y Arabela Carreras, ministra de Turismo, Cultura y Deportes de Río Negro, en representación de Alberto Edgardo Weretilneck.