Fernández "El fútbol, no son solo 22 personas jugando en 8 mil metros cuadrados"

Lunes 20 de julio de 2020 | 21:43hs.

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que "hay que ser cuidadosos" con el retorno del fútbol durante la pandemia de coronavirus porque "no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto de ocho mil metros cuadrados" y hay riesgo de contagio incluso "en los entrenamientos".Sobre la posibilidad de la reanudación de las prácticas del fútbol profesional en las próximas semanas, el primer mandatario dijo: "Creo que hay que ser cuidadosos, estamos lejos de haber superado el problema"."Entiendo que todos sentimos el encierro pero es lo que nos ha tocado en suerte. El retorno del fútbol no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto en 8 mil metros cuadrados", sostuvo Fernández en una entrevista con jóvenes de todo el país por videoconferencia por la Televisión Pública."Es cierto que el riesgo de contagio se puede dar en los entrenamientos. Algunos viven en barrios vulnerables y la mayor preocupación que tienen esos jugadores es ir a entrenar", pudiendo "contagiarse y llevar el virus a sus casas", sostuvo.Añadió que "el tema es muy delicado y hay que resolverlo con seriedad. Las cosas no son un capricho. Hablé con personas que conducen o son directores técnicos y hay que ser muy cuidadosos en el área metropolitana (AMBA) porque el virus está circulando y estamos lejos de tenerlo resuelto"."Alguien había propuesto de ir a entrenar a Jujuy y miren lo que pasó", señaló al referirse a la situación de la pandemia en esa provincia.