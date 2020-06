Femicidio en San Javier: buscan determinar la custodia del bebé

Jueves 25 de junio de 2020 | 04:00hs.

Este fin de semana, un nuevo femicidio sacudió a la localidad de San Javier y a toda la provincia. Yésica Tavarez, de 19 años, fue degollada por su ex pareja, Daniel Silveira Márquez (29), quien luego se suicidó. Ambos tenían un hijo en común, un bebé de un año y medio que ahora aguarda la decisión judicial sobre quién se quedará con su custodia. Actualmente el niño se encuentra con Liliana, una de las hermanas de Yésica, pero lo cierto que es aún no hay determinación legal y según pudo reconstruir El Territorio, tanto su abuela materna como la familia de su padre reclaman la tenencia.





Graciela Isabel Sosa, madre de la joven asesinada y abuela del niño, dialogó con este matutino y expresó su dolor por lo ocurrido, además de la preocupación sobre el futuro de su nieto. La mujer vive actualmente en Aristóbulo del Valle y si bien pudo despedir a su hija en San Javier, tuvo que regresar a las pocas horas.







“Lo que pasó es una tragedia, ahora tengo que ir y ver si me quedo con mi nieto, no se lo puede dejar con la familia del hombre que mató a la Yesi. Eso que él hizo no hay perdón, es una cosa muy terrible, yo jamás en mi vida pensé que iba a pasar eso. Yo tengo dos chiquitos acá y si toca ir para allá (San Javier), tengo que llevarlos porque no tengo con quien dejarlos. Lamentablemente así es la vida, uno nunca sabe lo que va a pasar con los hijos de uno”, expresó con profundo dolor.

Por su parte, el intendente de San Javier, Matías Vilchez, aseguró que desde el municipio se tomaron acciones desde un primer momento. “Ni bien sucedió el hecho nosotros brindamos colaboración, el municipio se hizo cargo de los cajones, del traslado de los cuerpos para hacerles la autopsia, después los trajimos (a San Javier) de nuevo”, explicó.





Y agregó: “Para nosotros es una tragedia, yo conocía a la chica, pero no sabía de la situación de violencia que vivía, pero nosotros no vinimos a mirar para otro lado. Tenemos que hacernos cargo de esto que está pasando, ponerlo sobre la mesa, animar a las víctimas de violencia a denunciar. El tema tiene que estar dentro de la agenda política, buscar la vía para responder en tiempo y forma, no podemos llegar tarde”.





Asimismo, indicó que la Secretaría de Desarrollo Comunitario y el área de Acción Social se encuentran trabajando para brindar contención a la familia, tanto psicológicamente como con todos los trámites burocráticos que sean necesarios.







“San Javier es una ciudad hípersolidaria, siempre lo fue. Desde el momento uno varias personas empezaron a moverse para juntar cosas, como ropa y comida”, valoró y destacó que el grupo de mujeres Unión Femenina lanzó una colecta solidaria y dejó cajas en los supermercados locales para juntar pañales y leche, principalmente.



“¿Qué le van a decir al nene?”

Lorena Tavarez es una de las hermanas de Yésica. La muchacha dialogó con El Territorio, repasó los momentos previos al horror, y reflexionó acerca del futuro del niño que se quedó sin su madre y sin su padre.





Según su relato, el día del femicidio, Yésica había salido junto a una hermana de 11 años a comprar cigarrillos, cerca de las 11. Pero eran las 14 y no volvía, lo que despertó la alarma y preocupación.







“Justo apareció mi hermanita que había salido con ella, yo le pregunté dónde estaba Yésica y me dijo que no sabía. Agarré la moto y me fui a la casa de Yésica, pero no vi nada, estaba todo cerrado y la moto de mi ex cuñado estaba afuera. Los vecinos se hicieron los pelotudos, les pregunté si la habían visto y me dijeron que no”, recordó.







Ambas se fueron, pero la preocupación quedó latente. Al rato la hermana menor decidió volver y abrir la puerta, temiendo lo peor, “así que fue y se encontró con todo eso: mi cuñado ahorcado y mi hermana degollada”, lamentó.





Por otro lado, contó que Liliana, quien actualmente cuida a la criatura, pidió permiso en la comisaría para entrar a la casa a buscar el acta de nacimiento del bebé, pero le dijeron que no.