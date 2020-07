Femicidio de Yanina Benítez, claves del juicio y la condena contra Gauna

Domingo 19 de julio de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Durante todos estos años, el autor del femicidio de Yanina Andrea Benítez (24) nunca estuvo en dudas. Las pruebas acorralaron desde el inicio de la investigación a su concubino, Jorge Alberto Gauna (30), por lo cual su única escapatoria era tratar de conseguir un atenuante para la dura pena que podía significarle el hecho cometido el 17 de octubre de 2014 en Garupá.

Ante ello, la estrategia defensiva del acusado fue sostener que el crimen se produjo bajo un estado de emoción violenta y esclarecer ese punto fue uno de los ejes centrales del juicio oral que se desarrolló esta semana en el Tribunal Penal Dos de Posadas.

La autoría del hecho pudo ser acreditada a partir del gran caudal de elementos recolectados durante la pesquisa, entre testimonios y evidencias científicas. Incluso, sin decirlo explícitamente, en la primera jornada del debate el propio Gauna admitió el crimen.

“Estoy arrepentido de lo que pasó, pido perdón. Nunca pensé que tendría ese desenlace”, expresó el imputado.

Luego prosiguieron más testimoniales que lo complicaron un poco más. Entre ellas las del padre de la víctima, de una vecina y de la anterior pareja de Yanina, quien además tuvo una hija con ella, niña que fue testigo clave de prácticamente todo el caso.

Justamente todos ellos tuvieron contacto con esa niña en los instantes posteriores al descubrimiento del hecho y todos coincidieron al recordar la manera en que la menor apuntó a Gauna como el autor del femicidio de su madre. “Alberto mató a mi mamá”, fue la frase que ese día la pequeña repitió constantemente y que en el juicio volvió a ser mencionada por la mayoría de los testigos.

Estos testigos también sirvieron para ubicar al acusado en el lugar y en el momento justo del hecho, mientras que los estudios médico-forenses permitieron establecer la mecánica del hecho.

Yanina había sido estrangulada con tal fuerza que su cadenita quedó “calcada” en su cuello y al imputado le detectaron lesiones compatibles con arañazos defensivos en el rostro.

Con todo esto sobre el tapete, la autoría de Gauna en el hecho era prácticamente imposible de rebatir, por lo que la cuestión primordial del juicio pasó a una segunda etapa clave: comprobar o descartar si el acusado actuó bajo un estado de emoción violenta al momento del hecho.



La defensa

Para sostener su estrategia defensiva, el hombre declaró que antes del crimen había sido agredido con un palo por Yanina, en tanto que su abogada luego alegó que después del hecho Gauna padeció una amnesia temporal que le impide -aun hasta hoy- recordar la manera en que mató a Yanina.

También pusieron sobre la mesa una presunta trama de hostigamientos sufridos por el hombre de parte de su pareja durante la relación, además de una serie de conclusiones psiquiátricas sobre la personalidad del acusado.

“Sí podemos hablar de una emoción violenta, que fue generada por los destratos y maltratos psicológicos llevados a cabo durante toda su relación. No hubo ninguna premeditación en la forma y modo en que iba a realizar su conducta, no hubo dolo de matar”, expuso el viernes la letrada Myriam Gauvry en relación a su defendido.

Al tiempo que agregó: “¿De qué es culpable el señor Gauna? Es culpable de ser un hombre sumiso, introvertido, de una personalidad y sentimientos reprimidos que un momento dejó de poder controlar y explotó. Esa personalidad lo llevó a cometer un hecho ilícito que nunca se hubiera imaginado”.



La acusación

El encargado de contraponer esta tesis fue el fiscal de juicio, Martín Alejandro Rau, que en un alegato de aproximadamente media hora expuso ante el tribunal todos los elementos que a su parecer desacreditaban la posibilidad de un crimen cometido emoción violenta.

En primer lugar, recordó el examen médico practicado al acusado al momento de su detención, en el cual no se detectaron lesiones o hematomas que pudieran sostener el relato brindado por Gauna al señalar que antes del crimen había sido golpeado con un palo por Yanina.

Luego avanzó sobre otros elementos para dar cuenta que el hombre actuó con plena conciencia. Para ello, recordó el testimonio de las dos uniformadas de la comisaría de la Mujer de Fátima que en la mañana siguiente al crimen atendieron a Gauna cuando se presentó en esa dependencia a realizar una exposición policial.

"Sí podemos hablar de emoción violenta, que fue generada por los destratos y maltratos durante la relación" Myriam GauvryAbogada de Gauna

“Él, durante el transcurso del proceso, nunca contó el momento del desenlace fatal, tampoco contó cómo la estranguló ni la saña con la que la mató. No obstante eso, nos da una pauta clara de que él tenía plena conciencia de lo que había hecho al haber ido a hacer una exposición policial, que no era otra más de sus tretas para tratar de ocultar el hecho”, apuntó Rau.

También volvió a recordar cada uno de los pasos realizados por el sujeto para sostener que actuó de manera consciente y planificada. “Él, con plena conciencia, cerró el domicilio, se subió al auto y se retiró lentamente para evitar ser escuchado por los vecinos, a sabiendas que su auto hacía un sonido particular. Tomó a su hijo en brazos, dejando a la hija de Yanina encerrada con el cadáver y fríamente se retiró del lugar”, reconstruyó, secuencia de hechos que en el debate tampoco fue puesta en duda.

"Tenía plena conciencia de lo que había hecho al haber ido a hacer la exposición policial, fue una de sus tretas" Martín RauFiscal

Además, volvió a jerarquizar el aporte dado por la hija de la víctima. “Hay una niña que a su corta edad, a los 6 años, nos presenta la cara de la muerte cuando dijo ‘me levanté, le hablé, la toqué, le grité y no se movía. Ahí me di cuenta que mi mamá estaba muerta y que el novio la noche anterior estaba enojado’. La representatividad de esa imagen me conmociona a mí mismo”, agregó en uno de los momentos más sensibles de la audiencia.

Ante todo esto, Rau fue categórico: “No puede ser aplicada ninguna circunstancia atenuante”.

Y profundizó al mencionar casos de jurisprudencia y señalar que “no resulta aplicable este tipo penal en momentos o en casos en los que el imputado se coloca voluntariamente en la ocasión que originara esa discusión que pretende ser entendida como una justificación, como una emoción violenta. El imputado burlonamente ese día se fue llevándose las llaves (de la casa), a sabiendas que luego iba a haber una discusión (..) de manera que luego no puede encontrarse desprevenido en una discusión y, en un ataque de ira, momentáneo, violento, emocional y sin justificación, reaccionar de esa manera”.

Por todo lo expuesto, el fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para el acusado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” y el tribunal coincidió, por lo cual Gauna recibió la máxima pena y deberá permanecer al menos 35 años tras las rejas.

La sentencia del Tribunal Penal Dos, integrado por los magistrados César Yaya -presidente-, Gregorio Busse y Ángel Dejesús Cardozo, por subrogancia, fue impartida el viernes a la mañana después de tres jornadas de debate. Los fundamentos del fallo serán leídos el próximo 3 de agosto.