Femicidio de Lorena Barreto: fiscalía solicitó que el expediente vaya a juicio - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras 6 Fueron los meses que se cumplieron ayer del ataque a Lorena Fabiola Barreto. El hecho sucedió en su vivienda del barrio Itatí de Puerto Libertad.



Con información de corresponsalía Puerto Iguazú

A seis meses del femicidio de Lorena Fabiola Barreto, una vecina de 32 años del barrio Itatí de la localidad de Puerto Libertad que fue ultimada de una certera puñalada en el corazón dentro de su propia vivienda y delante de dos menores de edad, la causa que investiga el grave suceso tuvo novedades más que importantes. Y es que el fiscal del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Horacio Paniagua, requirió durante las últimas horas la elevación a juicio del expediente judicial por este caso en donde el único y principal implicado es Roberto Rivero Medina (74), concubino de la víctima.El acusado, de nacionalidad paraguaya, aguarda el proceso investigativo en su contra en la Unidad Penitenciaria de Eldorado desde mayo, cuando recibió la prisión preventiva por parte del magistrado Martín Brites, titular del mencionado Juzgado.Según comentaron fuentes judiciales, Rivero Medina está acusado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género.A partir de la presentación hecha por la fiscalía, ahora la defensa del paraguayo deberá analizar el requerimiento y evaluar si realiza algún tipo de oposición.En caso de que en los próximos diez días esto no suceda, el expediente recaerá nuevamente en manos del juez interviniente, quien será el que tenga la última palabra para la elevación a juicio.Según se reconstruyó a lo largo de la instrucción de la causa, Lorena Barreto fue asesinada el 21 de marzo en su humilde vivienda del barrio Itatí de la localidad de Puerto Libertad.Fue el segundo femicidio del año en la provincia y uno de los primeros del país en registrarse durante el período de aislamiento, que hasta hoy sigue vigente aunque con menos restricciones.Cerca de las 21.10, cuando los uniformados de la comisaría local arribaron al lugar, se toparon con la mujer malherida en la vereda de su vivienda, lugar hasta donde llegó en busca de ayuda.Inmediatamente Barreto fue auxiliada y derivada de urgencia al hospital, pero desafortunadamente perdió la vida en el camino.En paralelo, otra comisión de efectivos procedió a la detención de Rivero Medina, quien no opuso resistencia alguna.De acuerdo a los elementos de prueba recogidos durante la pesquisa se estableció que ese mismo día se desató una fuerte discusión entre la víctima y su pareja, originada aparentemente por los celos y constantes reclamos de parte del hombre.Después de ello, la mujer se fue a recostar junto a su hijo adolescente y en esa instancia fue apuñalada por el septuagenario.La autopsia estableció que la víctima presentaba una sola herida cortante en la parte izquierda del pecho que, prácticamente, fue directo al corazón.Incluso, los forenses que intervinieron detectaron marcas compatibles con lesiones de defensa en una de las manos de la mujer, mientras que el imputado, en tanto, no presentaba ningún tipo de marca ni lesión en su cuerpo.Con el correr de la pesquisa también se pudo establecer que existían varios antecedentes por violencia de género de parte del hombre hacia Barreto.Es más, se supo que en 2019 la mujer había radicado una denuncia por amenazas en contra de Rivero Medina en el Juzgado de Paz de Puerto Libertad y eso le valió una restricción de acercamiento al hombre, medida que posteriormente no fue renovaba ya que ambos decidieron retomar la relación.A pesar de ello, familiares de la víctima consultados en ese momento indicaron que varios meses antes del crimen los episodios de violencia habían recrudecido.