Feliz y rodeada de amor, Sabrina Fuks avanza

Martes 14 de enero de 2020

Acorde a los tiempos que corren, en los que todo es digital, la oficialización del noviazgo entre el ex Combate Gonzalo Gravano (25) y la misionera Sabrina Fuks (23) fue a través de un posteo de Instagram que hizo el muchacho recientemente. En las postales subidas a la red social se los ve disfrutando unas minivacaciones en un complejo de cabañas en Buenos Aires.Sabrina es oriunda de la ciudad de Oberá y este año va a cursar el quinto año de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Buenos Aires.Desde que arribó a la capital, se dedica al modelaje, participa en diversas campañas de indumentaria y desfiles y el año pasado estuvo varios meses trabajando en Turquía. Como parte de su currículum en medios y más, fue reina provincial de los estudiantes de Misiones en 2013 y representando a la provincia, en 2014 fue elegida segunda princesa nacional de los Estudiantes en Jujuy.Otra de sus pasiones es el baile. Durante prácticamente toda su adolescencia hizo danzas españolas en la Fiesta Nacional del Inmigrante.Ahora, codeándose con figuras públicas del país, contó cómo arrancó su relación con el joven influencer.“Nos conocimos en un viaje, pero no nos hablamos sino hasta recién dos años después. Estamos saliendo ya hace unos meses y decidimos hacerlo público recién ahora”, destacó la joven.“Nos fuimos unos días de minivacaciones y me escribió una carta, la cual está en el posteo que él realizó, en el que terminaba la carta preguntándome si quería ser su novia, todo muy romántico”, relató la misionera.“Porque despertás mi lado más sensible que estaba tan oculto que desconocía su existencia. Porque inspirás mi creatividad con cada beso. Porque me animo a decir que sos el amor de mi vida. Porque tu alegría automáticamente potencia la mía”, dice parte del extenso texto que Gravano posteó.El mediático, además de estar formándose como actor, participa del programa Fuera de Eje, por Fox Sports. Su origen popular tiene que ver con que fue uno de los protagonistas de la tercera, cuarta y sexta generación de la competencia Combate, de la que surgieron Flor Vigna, con quien Gravano tiene una gran amistad, y la modelo Micaela Viciconte, hoy pareja de Fabián Cubero.“Es su mejor amiga. La conozco poco, pero la amé. Es una gran persona”, relató Fuks sobre Vigna, que cosecha admiradores a cada paso y fue ganadora del Bailando en 2016 y 2017 y el Súper Bailando de 2019.En tanto, la misionera ahondó en sus proyectos en el promisorio mundo del modelaje: “Estoy estudiando inglés también. El año pasado me fui a trabajar a Turquía y estoy esperando nuevas propuestas para este verano. Gracias a Dios, estoy trabajando un montón acá en Buenos Aires, súper agradecida y feliz”.“Todo comenzó con el viaje a Jujuy, así que son el origen de todo esto también”, sostuvo Fuks sobre la importancia y el reconocimiento fuera de la Tierra Colorada que le dio la Fiesta Provincial de los Estudiantes.Además, cada vez que puede, Sabrina aprovecha días libres o vacaciones para tomarse un avión a Oberá y compartir con su familia y amigos. Formándose en distintas áreas y trabajando sin parar, seguramente será protagonista de muchas historias que darán que hablar.