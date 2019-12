Feliz Navidad

Sábado 21 de diciembre de 2019

Por José Miérez Gerontólogo

Comunidad misionera: la Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo, un hito importante para todos nosotros, el final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos practicantes, una emotiva fiesta religiosa.Aunque hoy en día la Navidad es un momento especial para reunirnos con toda la familia, lo cierto es que su origen responde en realidad a factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y poco tiene que ver con el hecho histórico que conmemoran: el nacimiento del niño Jesús.El origen de la Navidad no es para nada cristiano, el origen es pagano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como las conocemos hoy, surgió casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que, tanto antes como después del nacimiento del niño Jesús, existía una celebración a final de año, en torno a la figura de Saturno que los romanos implantaron.Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno, entre el 20 y 23 de diciembre, donde se honraban a dios Saturno. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban y por ello, los pocos cristianos que existían en aquella época, se oponían a estas celebraciones tan descontroladas.Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas Navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche.De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien ya que en los primeros siglos de Iglesia Cristiana, se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos.En el resto de las civilizaciones y culturas también existía este dios del fuego y del sol. En Egipto lo llamaban Vulcano, los griegos le llamaban Cronos, los babilonios Tamuz (o Nimrod cuando resucita en su hijo) y Moloc o Baal para los canaanita. Para ellos, todos estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilonios.El Origen del Nombre de la NavidadSi respondemos a esta pregunta etimológicamente, la palabra Navidad comparte el mismo origen en todas las lenguas romances. Navidad procede del latín tardío nativitas y su significado es nacimiento. Un término que se utiliza tanto para conmemorar el día del nacimiento de Jesucristo como para designar el período que abarca desde Nochebuena y Reyes.Santa Claus y la Navidad. Aunque en la edad moderna nos referimos a Santa Claus por San Nicolás, en una edad anterior, Santa era el nombre del dios Nimrod en Asia Menor. Si lo pensamos un poco, veremos que el centro de las Navidades, en todas sus etapas, siempre ha sido protagonizado por los niños. Durante los tiempos romanos, los regalos se daban a niños y pobres.Como indica la Biblia, en el momento de los Reyes Magos le ofrecen obsequios al niño Jesús, es lo que en realidad debería ser la Navidad: unas fechas para hacer ofrendas a Cristo.¿Por qué se celebra el 25 de diciembre? La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la iglesia cristiana en los siglos III y IV. Entre ellas, se considera como la más determinante, la moción del papa Julio I en 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el papa Liberio.El por qué de la elección de esta fecha, se relaciona con la necesidad de la reciente oficializada religión cristiana de imponerse sobre los tradicionales cultos paganos romanos. La Iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús como estrategia en su proceso de expansión, en el que sistemáticamente busco absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos.El ritual de la Navidad fue evolucionando con los siglos, lo que festejamos hoy día es muy distinto de estas primeras navidades, y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia de la sociedad de consumo.De todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares. Puesto que la esencia de estas fiestas transciende lo histórico, y reside en lo espiritual. No obstante, que cada uno saque sus propias conclusiones, la religión es cuestión de fe.Comunidad. en esta ocasión disponemos de la oportunidad, durante la Nochebuena y durante la Navidad, la factibilidad durante el momento de compartir la mesa del ágape, los recursos de la mente para utilizar, pensar y discernir con un juicio recto los valores y virtudes positivas, y hacer factible; tendiendo la mano, abrazar y perdonar a quienes nos dañaron y pedir perdón a los que dañamos y saber aceptar los regalos que esa Madre y el niño Dios nos dan: fe, esperanza, caridad, que nos lleva a la vida eterna, por la ruta de una civilización del amor, que es nuestra vida de gracia.Estemos siempre alegres, gocemos la vida.