Felipe Noé y el pensamiento militante del cambio - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020

A los 87 años, el artista Luis Felipe Noé acaba de publicar El arte entre la tecnología y la rebelión. En torno al 68, un libro que sitúa en el presente su reflexiones de hace cincuenta años sobre el campo cultural y sus tensiones, la crisis en la vanguardia latinoamericana y su diferencia con la mirada “occidental”, y el compromiso social en ese juego de práctica artística y pensamiento en constante cambio que le son propios.En diálogo con Télam, Noé sostiene que el libro no es una mirada desactualizada, sino otra actualidad. Contiene lo que llama el pensamiento militante del cambio, “ese pensamiento latente de rebelión, de militancia que hace que poco a poco, las cosas vayan cambiando”.“Veo con sorpresa la evolución de lo que se reivindicaba en torno al feminismo y especialmente al tema de género. La realidad de lo logrado es mucho más de lo que lo reclamado -se asombra-. Por ejemplo los derechos del matrimonio igualitario, pero más que esto se reclamaba los derechos de reconocimiento de pareja, adopción de hijos. Una cosa lleva a otra, y a otra, sin parar, eso es lo que llamo pensamiento militante del cambio”, dice.Acota cosas que “parecían inaceptables e inconcebibles cuando era joven, ahora son lo más normal. La cultura es en realidad todo lo que acontece. Esos cambios a los que me refiero son fenómenos culturales fundamentales”, remarca.“Esto siento que se fue estimulado a través de la tecnología ¿Qué tiene que ver eso con el arte? El arte está de por medio ahí, está desafiado a su vez, en esa vivencia. Porque el arte ¿qué es? sino la proyección del espíritu humano: está ahí como conciencia, no es una institución. El problema es cuando lo convierten en institución, salones de arte y fenómenos”, define como parte de su extensa e interesante alocución.