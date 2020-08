Federación Veteranos de Malvinas: "discriminados por el intendente de Iguazú"

Viernes 14 de agosto de 2020 | 15:54hs.

Mediante un comunicado conocido este viernes, la Federación Veteranos Héroes de la Guerra de Malvinas de la provincia de Misiones asegura estar siendo discriminados los ex combatientes por el actual intendente de la ciudad de Puerto Iguazú, Claudio Filippa.





"En esta nota queremos plasmar la preocupación por la discriminación de la Municipalidad de Puerto Iguazú, Misiones, a los ex combatientes de Malvinas. Es un hecho que data de toda la gestión del jefe comunal que lleva re electos varios periodos, jefe comunal que no recibe a los ex combatientes de Malvinas que estuvieron efectivamente en el teatro de operaciones En concreto, hablamos de diez jóvenes que defendieron la soberanía y hoy son ya hombres, residentes de esta localidad. Integran una asociación Civil PJ A- 4517, una de las siete de primer grado que integran la Federación de ex combatientes de la provincia de Misiones", se indica en el documento enviado a El Territorio.





"A pesar de haber realizado gestiones ante el municipio no han logrado tener un lugar donde reunirse o un predio en el cual realizar actividades relacionadas la historia de las Islas Malvinas", se detalla y se asegura desde la Federación que "por razones que desconocemos, las prioridades para el jefe comunal las tienen los hombres denominados bajo bandera, que no salieron del continente y que estuvieron cumpliendo con el servicio militar obligatorio, pero que no tuvieron el privilegio de defender la Soberanía Nacional".





"Dejamos en claro que la Federación no tiene ninguna objeción con estas agrupaciones y que además el jefe comunal puede disponer de sus competencias como crea conveniente, solo pretendemos evitar que se confunda a la opinión publica".





Se explica en el comunicado que "los movilizados tienen una plazoleta con un avión emplazado, que representa a las Islas Malvinas por gestión de la Municipalidad. Actualmente, la misma nuevamente le ha otorgado un terreno a la asociación de movilizados, queremos dejar en claro que son hechos políticos que no incluyen a la asociación de veteranos que combatieron en las Islas Malvinas".





Para los integrantes de la Federación son hechos que "lamentablemente reflejan las verdaderas prioridades que tiene algún jefe comunal, prioridades que respetamos, pero no compartimos. Debemos comunicar a la opinión pública, con el objeto de evitar que se confunda a la comunidad y sobre todo a los jóvenes, que no vivieron ese momento histórico, la diferencia entre un ex combatiente y un movilizado, movilizada estuvo la patria, los ex combatientes estuvieron en el teatro de operaciones".





Los ex combatientes de Malvinas residentes en Puerto Iguazú son Julio Vargas, Sergio Villalba, René Duarte, Ramón Giménez, Jorge Vargas, Hugo Melgarejo, Víctor Osler, Luis Chazarreta, Juan Carlos Sosa, Víctor Ménese y Victoriano Ramírez.