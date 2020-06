Fede habla de ponerle humor a cada situación de la vida

Sábado 6 de junio de 2020

A tres meses de ser diagnosticado con cáncer en el intestino, Fede Bal transita la enfermedad y el tratamiento en plena cuarentena, tratando de ponerle humor a situaciones callejeras tan inesperadas como desagradables.“En medio de todo esto, ¿se le puede poner humor a esto?”, le preguntó Guillermo Andino al actor en el móvil que le dio a Informados. A lo que Fede respondió: “Hace poco, sin ir más lejos, estaba en la calle paseando a mi perro, antes de la cuarentena, y pasa una familia que le dice a una nenita: ‘Mirá, mirá, Fede Bal’. Y la nenita no me conoció. Y le dicen: ‘Es el del Bailando, el que salía con Laurita (Fernández), el que tiene cáncer’”.En esa singular escena, Fede reveló cuál fue su reacción: “En vez de enojarme, yo me reí, porque digo: ‘¿Mirá cómo es la vida?’. Fui Fede Bal ‘el del Bailando, el de Laurita y ahora el que tiene cáncer’. ¡Es un montón! Entonces, empecé a escribir sobre esa metamorfosis. A mí me causa gracia, yo me río y mucha gente no lo entiende, y dice: ‘¿Cómo se ríe de su cáncer?’ Pero es la mejor manera de afrontarlo”.