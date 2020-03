Fede Bal y una canción sobre la importancia de la cuarentena

Martes 24 de marzo de 2020

Yo me quedo en casa es una canción del productor y actor Enzo Iervasi (36) y el video tiene como protagonista a Fede Bal y otros famosos.El tema que busca concientizar sobre la importancia de respetar la cuarentena para frenar la expansión del coronavirus se estrenó en Youtube el domingo y ya tiene miles de reproducciones y compartidos.Sobre la iniciativa, Iervasi, contó a Teleshow que la idea tiene un fin solidario: “Quiero recaudar fondos y donar el cien por cien”.Al final de la reproducción del clip se indica que “compartiendo en las redes se está colaborando con todas las personas que trabajan en el sistema de salud”. Y también, se alienta a sumarse realizando versiones caseras.“Yo me quedo en casa. Vamos, niña, ponte de pie. Y chau presentismo, la cuarentenismo. Tengo que encontrar la forma de aplanar la curva corona. Tengo una solución: que cantes con el corazón. En este momento te pido, mi amor. Te pido, mi hermana y hermano del barrio. Quedate en tu casa, te pido mamá, quedate en tu casa, te pido papá. Yo me quedo en casa”.Iervasi relató que estuvo tres días sin dormir trabajando en #YoMeQuedoEnCasaCanción.En el video aparecen varios famosos que se filmaron desde sus respectivos hogares y luego se editó el material para publicarlo en las redes y plataformas de streaming.Según contó el realizador, quiso que el protagonista sea Fede Bal, porque es su amigo y el actor fue uno de los primeros en ofrecerse y ayudarlo cuando le comentó su idea. “Contá conmigo. ¿Qué tengo que hacer?”, le dijo el hijo de Carmen Barbieri el domingo por la mañana cuando el productor musical ni siquiera había terminado de contarle el proyecto que tenía.Entonces, se aprendió la canción, se grabó en el patio de su casa y envió el material a su amigo. “Quise que Fede sea la punta del iceberg. Y me emociona que estuviera con una sonrisa, moviéndose”, destacó sobre su amigo, que está atravesando un cáncer de intestino. “Me tiró un montón de tips, la tiene muy clara con la comunicación, es muy capaz”.Lucas Velasco -desde la cuarentena que está haciendo en España, Manuel Candal y su novia Julieta Vaccarelli, Soledad Cescato también participaron del video que invita a todos a quedarse en sus casas. Además, Fidel Mulet -el bajista de Tini Stoessel- y Agustín Decarli -guitarrista de Iván Noble- tocaron los instrumentos para que el proyecto se termine de concretar.“Yo venía desarrollando la canción en mi cabeza, pero me faltaba la letra. Y cuando empezó la campaña del #yomequedoencasa noté que le faltaba algo. Y en lugar de que los noticieros empezaran a acompañarlo con algo triste, pensé en que había que ponerle algo alegre y feliz”, explicó Enzo.Añadió: “Además de concientizar y que se haga viral busco de qué manera se pudieran procurar recursos para donarlos a quienes atienden la enfermedad”.