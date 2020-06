Fede Bal reflexivo: “Viví 30 años equivocado”

Martes 2 de junio de 2020

Desde que a Federico Bal le diagnosticaron cáncer de colon, al poco tiempo de la muerte de su papá Santiago, le presta suma atención a cuestiones que en el pasado pasaban desapercibidas. Está centrado en lo importante, disfrutando de cada minuto junto a su novia Sofía, con quien está atravesando la cuarentena obligatoria.

En más de una oportunidad, el hijo de Carmen Barbieri remarcó que ahora ve la vida con otros ojos, tiene otra percepción. Sin embargo, en una entrevista con ¡Hola! fue más allá e hizo una sincero mea culpa. ”A veces, miro para atrás y no me reconozco. Veo fotos y no sé quién soy ahí. A veces pienso que, en algunas algunas cuestiones, viví treinta años equivocado, dándole importancia a cosas que no tenían mucho sentido”, reflexionó.

En este punto, remarcó que hace algunos años hacer una tapa de revista era lo mejor que le podía pasar. “Y estar en el Bailando era lo máximo”, agregó, refiriéndose a que actualmente le da importancia a otras cuesiones.

“Soy el mismo que siempre, pero con otras prioridades”, cerró sincero.