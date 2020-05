Fede bal concluyó la quimioterapia

Domingo 17 de mayo de 2020

Federico Bal compartió que finalizó la primera etapa de su tratamiento contra el cáncer en un video de Instagram.

“Ahora me queda descansar un tiempo y ver cómo sigue todo esto. Pero la primera etapa difícil, la de radioterapia y quimioterapia, la terminé. Y eso quiero compartirlo con ustedes, que siempre tienen palabras lindas para mí”, expresó el actor. “También quiero contarles algo que no puedo dejar pasar y es que este tipo de enfermedades, detectadas a tiempo, se curan. El 95 por ciento de las probabilidades son buenas y favorables. No hay que tener miedo. Hay que escuchar a tu cuerpo y hay que hacerse estudios. Sáquense turnos, háganse colonoscopías, endoscopías y cuiden su salud que es lo más importante, de verdad. Muchas gracias”.