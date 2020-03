Fátima había denunciado seis veces en dos años a su ex

Martes 10 de marzo de 2020

Fátima Acevedo (25), la joven desaparecida el 1 de marzo al salir de la Casa de la Mujer de Paraná y hallada el domingo asesinada dentro de un pozo en la capital entrerriana, había denunciado por violencia de género en seis oportunidades a su ex novio, actualmente detenido por el femicidio, desde 2017 y hasta días antes de ser vista con vida por última vez.A su vez, se conocieron una serie de mensajes de audio de WhatsApp enviados por la propia víctima a sus amigas en los que cuestionó a la Policía y la Justicia por no hacer nada respecto a esas denuncias.Fuentes judiciales indicaron a la agencia de noticias Télam que Acevedo denunció al ahora detenido Jorge Nicolás Martínez (35) ante el Juzgado de Familia 1 de Paraná en 2017 y en 2018, y luego entre 2019 y 2020 realizó cuatro denuncias ante la fiscalía de violencia de género del Ministerio Público Fiscal (MPF).En la primera denuncia, efectuada el 25 de julio de 2017, Acevedo acusó a Martínez, con quien tenía un hijo en común, por violencia familiar, según consta en el expediente 21.664 del juzgado a cargo de Rosario Moritán.Ante la misma jueza realizó luego la segunda denuncia por violencia de género, el 6 de diciembre de 2018, la cual quedó incorporada al expediente 24.068.En 2019, Acevedo se presentó en la comisaría Tercera de Paraná y denunció a su ex pareja por lesiones leves, ya que durante una discusión él le arrojó una mamadera en la cara.En ese entonces, el MPF dispuso una restricción de acercamiento por 90 días, pero tras finalizar el plazo, la joven anunció que ya se había separado, por lo que la causa finalizó.Por otro lado, en el marco de una convivencia con violencia psicológica, física y sexual, el 31 de enero de este año Martínez intentó arrojarle ácido muriático en la cara a la víctima en su casa de Paraná, por lo que la víctima realizó una nueva denuncia, dijeron las fuentes.El 4 de febrero, volvió a radicar otra denuncia ante el MPF por intimidaciones y amenazas, ya que días antes su ex pareja afiló una cuchilla delante de ella intimidándola.Por ese hecho, el 5 de febrero el juez Mayer dictó para Martínez una medida de restricción de acercamiento a su ex pareja, quien al no tener dónde vivir, fue trasladada a la Casa de la Mujer.Mientras, el 14 de febrero radicó la última denuncia ya que vio a Martínez merodear la Casa de la Mujer de Paraná, a pesar de la restricción.“Ya estoy podrida de denunciarlo en la Policía y que nadie haga nada, ni la Policía ni el Juzgado ni nadie. Cuando termine muerta por culpa de él puede ser que la Policía y el Juzgado hagan algo”, le dijo Acevedo a una de sus amigas a través de un audio de WhatsApp.El domingo, tras el hallazgo del cadáver, desde el MPF aclararon que la víctima contaba desde el 17 de febrero con un botón antipánico en su celular, el cual nunca se activó.Por su parte, el defensor de Martínez, Franco Azziani Cánepa, renunció ayer a seguir con su representación legal en a causa.“Vengo a renunciar a la defensa técnica por razones estrictamente profesionales que imposibilitan el desarrollo de una defensa penal efectiva. Por ser justo”, expresó el letrado en una carta que envió ayer a la mañana al fiscal de la causa, Leandro Dato.Ante esta situación, el acusado contará con un defensor oficial en el marco de una causa en la que se le imputa el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.En tanto, desde el MPF se informó mediante un comunicado que se “continuará con la recolección de prueba para un pronto juicio” a Martínez.El femicidio de Acevedo movilizó a Paraná, donde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans local realizó una vigilia desde el domingo a las 16 hasta las 9 de ayer en el acceso a los Tribunales. “El Estado es responsable”, y “la desigualdad es más violenta que cualquier protesta”, fueron algunos de los mensajes exhibidos en la puerta del edificio judicial.