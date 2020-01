Farmacias señalan que la baja del 8% en remedios sostuvo la demanda

Lunes 13 de enero de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

En cifras 85% Fue el aumento que tuvieron los medicamentos entre noviembre de 2018 y de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Una de las primeras iniciativas que tomó Alberto Fernández al asumir la presidencia del país fue la rebaja del 8% en los medicamentos, que se extenderá hasta el próximo 31 de este mes. La medida, que cumplirá un mes, generó efectos positivos en gran parte de las farmacias del país.Desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones señalaron que la propuesta del gobierno nacional mantuvo la demanda de fármacos y que los más beneficiados por la rebaja fueron quienes compraron en efectivo.Dependiendo del remedio, se alcanzó un ahorro de hasta 200 pesos con la baja del precio, tras un acuerdo en conjunto con laboratorios.Al mismo tiempo, solicitaron que la iniciativa se extienda más allá del 31 de enero, ya que diversos servicios mantendrán por 180 días el congelamiento de tarifas.A mediados de diciembre el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció un acuerdo entre el gobierno y las cámaras fabricantes de remedios para lograr una rebaja del 8% en todos los valores de los medicamentos.Al respecto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones, Patricio Schiavo, analizó la coyuntura y consideró que la medida causó impacto favorable en los consumidores, “ya que muchos no esperaban una rebaja en los precios de los fármacos”.También afirmó que la demanda se mantuvo, pese a que diciembre la compra de remedios es baja.“Como resultado del primer mes de la medida, se puede decir que se está cumpliendo el hecho de que los precios tienen que estar congelados”, dijo en diálogo con El Territorio.Agregó que la iniciativa fue bien recibida por parte de los consumidores y que quienes abonaron en efectivo son quienes más sintieron la rebaja del 8 por ciento en el producto.A su vez, solicitó que el congelamiento en los valores de los medicamentos se extienda por más tiempo, dado que la iniciativa fijada por Nación rige hasta el próximo 31 de enero.“Esperamos que sea más prolongado y que los remedios se sumen a un congelamiento mucho más extendido, como sí ocurrió en otros sectores del ámbito empresarial y gubernamental”, puntualizó.“Vemos un compromiso real por retrotraer la situación, ya que los remedios fueron uno de los rubros que más se encarecieron en el último lustro”, manifestó.En tanto, planteó que con la nueva conducción del Pami a nivel nacional “hay más información y propuestas para que, en los próximos meses, se analice y haga efectiva la gratuidad de los remedios para todos los jubilados del país”, y que en Misiones, desde la delegación local, se manifestaron a favor de la iniciativa.En una recorrida que realizó El Territorio por diversas farmacias de Posadas se consignó la rebaja en los precios de los fármacos.En el caso del Sintrom, un anticoagulante, por 20 comprimidos cuesta 873 pesos con la rebaja del 8%. Un mes atrás, este medicamento se vendía a 943 pesos.En esta línea, el Micardis, utilizado por quienes padecen enfermedades cardiovasculares, se consigue a 2.496 pesos. Previo a la medida del gobierno, se conseguía a 2.696 pesos y representó una baja de 200 pesos en la caja de 28 comprimidos.El Isosorbide, por 50 comprimidos, se vende a 351 pesos con la rebaja del 8 por ciento. El 6 de diciembre se conseguía a 573 pesos.Y para los remedios con droga carvedilol, empleado para una insuficiencia cardíaca, por 30 unidades, se vende actualmente a 504 pesos.“La medida fue positiva porque logró un pequeño ahorro en la compra de medicamentos. Era una medida muy pedida, porque el de remedios fue el rubro que más aumentos tuvo durante 2019, rondó el 85 por ciento, con costos impagables en muchos casos”, dijeron desde la Farmacia Atenas. El porcentaje coincide con lo relevado hasta noviembre por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) entre ese mes de 2018 y el de 2019.Una de las problemáticas que atraviesa el sector farmacéutico es la demora en el pago por parte de las obras sociales.En esta línea, Schiavo aseveró: “Tuvimos un freno en la cobranza de prestaciones, que generó un panorama complicado en las farmacias, cuyo atraso derivó en un inconveniente financiero en las entidades”.Detalló que desde septiembre afrontan esta problemática con gran parte de las obras sociales, tanto nacionales como provinciales.Al respecto, indicó: “Por el momento no se tomó una medida ni posicionamiento desde el Colegio de Farmacéuticos, pero sí las farmacias nos sentimos asfixiadas con la demora en el pago por parte de las obras sociales. Entendemos que, en este contexto, la posible continuidad en el congelamiento en los precios de los fármacos será clave”.Además, aclaró que el Pami realizó pagos parciales en los últimos meses. “Tenemos el saldo de septiembre, pero no en la totalidad de las prestaciones, lo que generó una gran preocupación y, a la par, estamos esperando una respuesta”, subrayó.A la demora de pagos, se conoció otro problema en Pami tras la gestión macrista. Según precisó Página 12, se registraron serias irregularidades en la auditoría que ordenó realizar la nueva titular de la entidad, Luana Volnovich.Entre otras revelaciones, “surgió que un día antes de irse, la gestión anterior renovó 726 contratos en áreas importantes. Además, se cuantificó una deuda de 19.000 millones de pesos y un déficit anual de 8.400 millones de pesos”.“También se verificaron contrataciones irregulares de consultoras por 88 millones de pesos. Traducido en prestaciones médicas, con ese monto se pudieron solventar unas 5.700 atenciones de adultos mayores. Pero no se hizo”, especificó el informe.“Uno de los compromisos de esta gestión será la gratuidad de los medicamentos para los jubilados”, precisó Volnovich.