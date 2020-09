Familiares reclaman mejoras salariales a Policía de Misiones - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

Una jornada de intensa protesta desarrollaron ayer en Posadas familiares de policías activos y retirados de la fuerza de seguridad provincial en reclamo de mejoras salariales.En horas de la mañana iniciaron la protesta mediante una marcha por el centro de la ciudad, para luego trasladarse hasta el frente de Casa de Gobierno y concluir la jornada en horas de la tarde-noche, portando carteles y pancartas ante la Jefatura de Policía. Desde esta dependencia afirman haber recibido y conocer los reclamos, aunque no brindaron mayores precisiones.A última hora de ayer la situación se tornó más tensa por parte de los familiares, al viralizarse un audio donde supuestamente desde la Jefatura advertían que no tolerarían que los efectivos se sumaran a la protesta. Afirman entender la adhesión de los familiares y eventualmente de los retirados, pero sancionarían a los uniformados en actividad en caso de adherirse abiertamente a la protesta.Como se indicó, el reclamo de los efectivos comenzó con una concentración en el mástil de la capital provincial, desde donde marcharon con destino a la Casa de Gobierno para hacer entrega de un petitorio.En el escrito requieren de un incremento salarial para que un efectivo que ingresa a la fuerza, supere el valor de la canasta básica, que en julio pasado cerró en $43.811.En tanto, desde el gobierno provincial se dispuso que los efectivos de la fuerza recibieran un compensatorio salarial, a raíz de haber mermado los ingresos ante la imposibilidad de concretar adicionales. Para muchos uniformados estos adicionales conseguidos mediante horas extras realizadas para custodiar locales comerciales no se pudo seguir realizando a raíz de la pandemia o el cierre de locales nocturnos.En tal sentido, la Provincia resolvió hacer efectivo un compensatorio del 12% el pasado sábado a todas las fuerzas de seguridad de la provincia, es decir tanto a la Policía como al Servicio Penitenciario. Lo que se conoció es que el mes que viene ese 12% iría directo al básico y allí estiman que mejorarían automáticamente los ingresos, inclusive para todos los pasivos.Hasta anoche, al cierre de esta edición, los familiares de los uniformados permanecían frente a la sede de la Jefatura.