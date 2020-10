Familiares de Daniel Tizato abandonaron San José - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020 | 01:00hs.

Familiares de César Daniel Tizato(16) reconocieron ayer las prendas del cuerpo hallado en La Rosita, según consignaron fuentes policiales a El Territorio. La medida había sido ordenada por el juez Miguel Ángel Faría, al frente de la investigación judicial.Según detallaron fuentes del caso, los investigadores le mostraron fotografías de una campera negra, un pantalón del mismo color y una remera que fueron reconocidos por su madre como las ropas del adolescente.El cuerpo que presuntamente pertenece al joven fue sepultado el sábado a las 19.00 en el cementerio local, luego de la larga autopsia que se realizó en la Morgue Judicial de Posadas.Los mismo voceros señalaron ayer que la familia de Dani Tizato abandonó su vivienda del barrio Pindapoy luego de la formalidad judicial.Una combi provista por la municipalidad se encargó de llevar a la familia nuevamente a Gobernador López, de donde había llegado hace poco más de un año.Richard C. (44), el vecino que salió a cazar con Tizato y volvió del campo sin el menor, será trasladado en horas de la tarde de hoy hasta el Juzgado de Apóstoles para prestar declaración indagatoria ante el juez Faría.En esa instancia, el hombre tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o abstenerse de declarar sin que su silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.El viernes, tras su detención, las fuentes de este diario indicaron que el sospechoso se había “quebrado” y confesó que por accidente le efectuó un disparo al chico en el pecho. Esto, de igual forma, carece de validez para la causa y en todo caso deberá ratificarlo en la audiencia de mañana.El cuerpo que se correspondería a Tizato fue hallado el viernes, cerca de las 9, en un estancamiento de agua que se forma a partir de dos arroyos cercanos y está en el medio de un tupido monte. Todo ello dentro del perímetro del inmenso campo de casi 5.000 hectáreas de La Rosita.El cadáver estaba a unos 2000 metros lineales de donde Richard había dicho que se despidió del adolescente ese 30 de agosto.Se cree que el cuerpo siempre estuvo ahí pero debido al proceso de putrefacción terminó emergiendo boca abajo y quedando a la vista. En esa instancia, además se constató que el cadáver vestía una campera con piedras que se utilizaron para que se mantenga en el fondo del agua, un claro indicio de una intencionalidad por ocultar el hecho.La autopsia practicada al cuerpo permitió establecer que se trató de una muerte violenta, es decir que fue un homicidio, aunque por el momento se descarta la existencia de un disparo.Eso se desprende del informe preliminar confeccionado por los forenses e incorporada a la causa, que ahora se instruye como un crimen.En detalle, las fuentes consultadas por El Territorio indicaron que la necropsia marcó que la causal de muerte del cuerpo analizado se debió a una asfixia por inmersión, en tanto que también certificó la existencia de un traumatismo que provocó un neumotórax o colapso pulmonar.Esa lesión, según explicaron, presentaba además un orificio pero debido al estado de descomposición del cuerpo no se pudo determinar con qué elemento pudo haber sido efectuado. Entre las posibilidades -estimaron- pudo haber sido con algo punzocortante.En cambio, lo que sí estaría descartado es que esa lesión se deba a un disparo ya que no se encontró ningún orificio de salida o vestigios de un proyectil en el cuerpo.La data de muerte se establecerá tras un análisis de la fauna cadavérica - larvas-.