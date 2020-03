Familia, puente de amor entre lo humano y lo divino

Sábado 7 de marzo de 2020

Por José Miérez Gerontólogo

Comunidad, creyentes, agnósticos y ateos: gracias a los adelantos de las ciencias y de la técnica y a los cambios que esto genera en nuestra sociedad, se multiplican continuamente las preguntas y se cuestiona casi todo lo que hasta ayer estaba claramente definido y organizado.

Juan Pablo II ha dicho: “En el contexto social actual, marcado por una lucha dramática entre a cultura de la vida y la cultura de la muerte, debe madurar un fuerte sentido crítico, capaz de discernir los verdaderos valores y las auténticas exigencias”.

En este mundo secularizado, viven familias y en él han de aprender a subsistir. Pero esto sólo se obtiene si las familias quieren comprometerse en la construcción de un mundo que supere las estructuras de esta sociedad occidental individualista, eficientista, consumista y relativista y de lugar a la aparición y crecimiento de una sociedad solidaria y una cultura del amor y la vida.

Erich Fromm, en su libro Seréis como dioses, escribía: “La planificación o deterioro del ser humano (varón–mujer) en su proceso evolutivo depende de una serie de causas cuyo centro coordinador es a la libre respuesta de su libertad”

Erich Fromm presenta un doble síndrome del hombre. Uno es el síndrome de decadencia, que se caracteriza por el amor a la muerte, en el sentido de inclinación a seguir lo que va destruyendo su personalidad, el narcisismo maligno, que es una fijación enfermiza o inflacionada en su propia persona, y la fijación simbiótica, incestuosa (que es una relación traumatizante de dependencia y complicidad con los otros).

En este síndrome, el hombre (varón–mujer) se siente consciente o inconscientemente arrastrado a destruir “simbólicamente” a la humanidad, por el puro gusto de la destrucción.

El otro es el síndrome de crecimiento, que se presenta como amor a la vida, amor al hombre y culto a la independencia. En este síndrome, el hombre se siente llevado a vivir con plenitud, propiamente de gusto de vivificar a la humanidad.

Hay todavía muchísimo por hacer para la constitución de la familia entregada, sincera y decididamente al cultivo de los valores íntimos. Los medios masivos de cultura y publicidad no la robustecen, por lo general la asedian con parámetros falsos, idolatría a la belleza, de la eterna juventud, de la conquista sexual erótica, del amor romántico, del bienestar egoísta del consumo desenfrenado, de la búsqueda de un estatus por el dinero, por el prestigio o el poder.

La escuela por lo general no prepara para la comprensión del misterio de la vida y mucho menos del amor. Los padres generalmente guardan relaciones periféricas con los educadores y no saben o no se preocupan de la intimidad de los hijos. Por eso los jóvenes no sienten la importancia de prepararse para el matrimonio, y si comienzan a sentirla, cuentan todavía con pocos medios por falta de trabajo.

La crisis actual, al repercutir fuertemente en las estructuras familiares hoy existentes, invita a la familia a renovarse en el amor, redescubriendo su valor, y a elaborar en su entorno psicosocial módulos de expresión que puedan ser comprendidos, asumidos y promovidos por la doble sociedad civil y religiosa.

No se puede construir una sociedad solidaria y armónica sin destacar y profundizar el rol imprescindible de la mujer. Las sociedades han de respetar espacios para que las mujeres se puedan expresar con total franqueza y promover su participación en todos los aspectos de la vida social, política, cultural y religiosa. Tal participación ha de velar también seriamente por el bien integral de la mujer, para que su presencia en la vida pública no sea con menoscabo de su vida privada como esposa y como madre.

Juan Pablo II también la considera como el núcleo privilegiado desde donde se genera una ecología humana basada en caridad y la solidaridad y recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien común.

Si aceptamos no idealizar el pasado, podemos afirmar que, en muchos aspectos, la familia de hoy presenta características marcadamente favorables. Cuenta con una serie de estímulos y de medios para llegar a una relación verdaderamente interpersonal, siempre que no se deje alienar por el medioambiente.

Esta familia actual, si tiene suerte de hallar los medios que la liberen de esta enajenación, ha descubierto, especialmente la familia joven, que hay dos aspectos fundamentales en le desarrollo de la personalidad: la comunicación y la autoridad.

Para despedirme de ustedes quiero compartir esta oración:

Al Espíritu Santo por las familias

Espíritu Santo, te pedimos desciendas sobre nuestras familias. Da consistencia al vínculo de los matrimonios que se han unidos con un lazo indisoluble. Santifica con tu poder divino su amor débil y humano, para que se mantenga constante en las pruebas de la vida.

Haz que se amen con amor ininterrumpido, dispuestos a recibir los hijos que el Padre les regala, recordando tu palabra: “El que recibe a uno de estos niños por amor a mí, a mí en persona me recibe” (Mc 9,36).

Asiste a los padres para que eduquen bien a sus hijos. Infunde tu amor en las familias. Realiza el milagro de nuestro tiempo, tu milagro: las familias santas. Ellas dan testimonio de Cristo y para Cristo.

Despierta lo que en las familias está dormido, reaviva lo que está muerto, haz luz donde reina la oscuridad y la duda, caldea lo que está falto de amor, une lo que amenaza resquebrajarse y fortalece los buenos comienzos.

Espíritu Santo, tú santificaste la familia de Nazaret. Santifica también nuestra familia. Moldéalas a su ejemplo, según tu modelo, a fin de que sean, como aquella, un reflejo de la Trinidad. Amén.

Feliz Día de la Mujer.