Familia fue a la guardia por cuadro febril y dio positivo de coronavirus - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020 | 06:00hs.

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Pruebas de PCR





El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer otros cuatro casos de Covid-19 en Misiones. Los contagios no dan tregua y ascienden a 91 desde que se detectó el primer positivo, el 27 de marzo, siendo septiembre el mes que más casos registró: 37.De los últimos diez días, el viernes fue la única jornada que no hubo confirmación de casos de coronavirus.Tres de los cuatro últimos casos pertenecen a Posadas, entre ellos un bebé de tres meses, y uno de la localidad de Puerto Iguazú.La familia posadeña arrojó positivo a Covid-19 luego de los estudios de rigor, dado los padres se presentaron en la noche del sábado en la guardia del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, con el niño que padecía un cuadro febril. Si bien al momento de notificar el parte epidemiológico el bebé ya no tenía fiebre, seguirá en observación.Los padres, un hombre de 41 años, personal esencial, una mujer de 34 años, fueron testeados tras constatar los síntomas de su hijo, que permanece internado en el Pediátrico. Según confiaron fuentes de Salud Pública, la familia fue testeada en simultáneo.“Ingresa al hospital anoche - por el sábado- por síndrome febril, se le realizan todos los estudios y hoy (por ayer) da positivo para Covid.Se encuentra afebril, en buen estado, internado en el pediátrico para observación, si continúa afebril se verá su externación”, informaron desde la cartera sanitaria provincial.Ambos padres están asintomáticos, en tanto el hombre está aislado junto al bebé -en el nosocomio- mientras que la mujer cumple aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad.El Territorio pudo averiguar que el padre, caso confirmado número 89 en Misiones, se desempeña como enfermero en el sector público, por eso está calificado en el parte epidemiológico como personal esencial, dado que los profesionales de la salud, los policías y los camioneros integran esa categoría.Si bien el boletín epidemiológico determina en los tres positivos de Posadas, “nexo epidemiológico establecido”, no detalla dónde o cómo pudo haberse contagiado el enfermero. Resulta habitual en los criterios dispuestos por Salud Pública imponer “nexo establecido” al personal esencial sin ahondar en los datos del rastrillaje.Por último, en Iguazú, el caso positivo es una mujer de 39 años con nexo epidemiológico establecido (contacto estrecho con caso confirmado). Actualmente se encuentra en aislamiento domiciliario bajo medidas de bioseguridad.Del total de los casos, 19 están activos, 17 de ellos en condición de externados y dos en condición de internados: el paciente de 47 años de Aristóbulo del Valle, que está siendo tratado en el Samic de Oberá y quien además padece obesidad, hipertensión y diabetes; y el niño de tres meses.Además, son 69 las personas que se recuperaron; mientras que hubo tres víctimas mortales. Hasta la jornada de ayer, 1.746 personas cumplen el aislamiento domiciliario.El gobierno nacional anunció que enviaría a Misiones los test rápidos para constatar contagios de coronavirus pero no hay fecha confirmada para esos insumos. No obstante, la provincia continúa con las pruebas de PCR, que tienen la misma modalidad, hisopado nasofaríngeo, cuyo resultado demora entre cinco y ocho horas.Las muestras se pueden procesar en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) o bien en la red de laboratorios privados y próximamente en un laboratorio que dependerá de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) a la cual se le destinó una inversión de doce millones de pesos.Las pruebas de PCR, remarcan los especialistas, tienen porcentaje de falso positivo y falso negativo. Días atrás, se vivió una situación confusa. Una mujer de 76 años, que residía en un geriátrico de la ciudad capital y se encuentra internada en el Hospital Madariaga, confirmada como caso Covid-19, fue reevaluada y dio negativo al test, por lo que la contabilizaron como la recuperada 66.Sin embargo, continúa internada debido a su patología de base. Asimismo, todos los contactos de la residencia (empleados e internos) fueron evaluados y dieron negativo al test de PCR.