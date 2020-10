Falso brillante, el show virtual de Liliana Herrero - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

Liliana Herrero (70) asume el streaming como un Falso Brillante que permite la ilusión de una reunión, explicó en una entrevista con la agencia de noticias Télam.Y justamente con ese título, Falso Brillante, dará su primer concierto en pandemia, mañana desde las 20 a través de la plataforma de Cruza Live. El recital fue grabado hace varios días desde la sala Oeste Usina Cultural y en formato trío, con dos de sus compañeros de banda: el guitarrista Pedro Rossi y el contrabajista Ariel Naón.“Supone el deseo de que todo lo disperso se reúna y aunque el streaming permite esa ilusión, lo cierto es que no hay reunión ahí”, dijo.“El streaming consiste en la dispersión. Los músicos solos en un lugar y el público en otro lado, dispersos y en otro tiempo. Se juntan muchas presencias pero en lugares y en tiempos diferentes”, reflexionó la artista entrerriana.Dueña de un fecundo e inspirador camino en la música popular a la que desde mediados de los 80 legó 14 discos y un par de placas junto al guitarrista Juan Falú, Liliana es una voz fundamental de una memoria cultural y política capaz de inaugurar nuevas posibilidades expresivas.Tendrá dos invitados a distancia: el rosarino Fito Páez y la brasileña María Gadú.Estuve ante tres lentes de cámara y desde ya te digo que no actué del mismo modo que en un vivo y no sé si esa gestualidad pude sostenerla porque siento que es algo que yo construyo con la respiración y la emoción del otro en mis oídos.Me esforcé en hacer una escenografía con una luz blanca casi enceguecedora, una cosa completamente fría para señalar aquello que yo pienso que es el streaming y espero no hacerlo más.Tenemos que saber que se trata de un ‘Falso Brillante’, porque si no sustituiríamos rápidamente la virtualidad por el encuentro y uno habla e intenta perforar eso, pero aun perforándolo no se recuperan los cuerpos. Tengo un rechazo grande por esa expresión “mundo virtual”, porque donde hay mundo no hay virtualidad, sino que concentra todo lo demás y aunque el mundo no nos guste y haya producido esta locura, esa es otra cuestión. Reducir la virtualidad a la utilidad me parece equivocado. La virtualidad es un recorte de lo real, nunca sustituirá el mundo.Tuvimos inconvenientes serios. A la sala llegaron inspectores que nos enloquecieron durante tres horas en una actitud que es la contracara necesaria de esas enloquecidas manifestaciones de los anti-cuarentena. Es la banalidad del mal.Es triste no tocar, no dar conciertos y haber perdido la calle, porque somos muchos más que estos delirantes anti-cuarentenas que encarnan una acción absolutamente destituyente con la anuencia de la oposición y los medios que actúan de un modo abominable.