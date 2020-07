Fallo judicial permitió que mujer recupere su vivienda

Lunes 20 de julio de 2020

Mediante un fallo del Juzgado de Paz de San Pedro, una mujer de 34 años pudo volver junto a su hijo adolescente a su vivienda en Bernardo de Irigoyen de donde había sido expulsada hace dos meses mediante otro veredicto judicial luego de que su ex pareja la denunciara por violencia de genéro. Lo llamativo del caso es que fue la propia mujer quien denunció primero y por el mismo motivo al sujeto, luego de reiterados episodios de violencia de género que padeció durante años.La insólita situación causó gran impacto en la localidad más oriental del país, ya que según comentaron vecinos de dicha localidad, es la primera vez que una persona que asegura ser la víctima es impedida de seguir en su residencia.La historia tiene como protagonista a Claudia Da Silva (34), quien en dos oportunidades había denunciado a su concubino, Rubén P., ante la Justicia de Bernardo de Irigoyen. Pero por motivos que se desconocen, desde el Juzgado de Paz de esta última localidad se determinó que fuera la mujer quien debía abandonar la vivienda, tras una presentación judicial hecha en su momento por el hombre.Ante tal situación, Claudia buscó asesoramiento legal y gracias a la ayuda de la abogada Blanca Núñez presentaron un pedido de revocatoria. Para ello, la letrada hizo varias presentaciones, tanto en el juzgado de origen como ante la Justicia de Paz y Familia de San Pedro, por cuestiones de jurisdicción judicial. Mientras tanto, la mujer debió buscar refugio en una casa prestada y, junto a su hijo, debió vivir dos meses en condiciones muy precarias.En diálogo con El Territorio, Claudia narró una parte de lo que vivió durante este último tiempo para recuperar su vivienda. “Gracias a Dios, después de vivir en condiciones casi inhumanas durante dos meses, hoy nuevamente junto a mi hijo estamos en mi casa y la Justicia ordenó la restricción de hogar a este señor, mi ex pareja, de quien fui víctima de violencia familiar y amenazas”, comentó.También sostuvo: “A pesar de todo eso me entregaron la casa vacía y destrozada, mi ex pareja y su actual mujer se llevaron todo mi equipamiento de trabajo porque soy cocinera profesional y de eso vivo. Durante años he luchado para tener mis cosas, se llevaron el televisor de mi hijo y todos los muebles y electrodomésticos de la casa, ni cama tengo, pero de todas maneras estoy más aliviada y feliz por el resultado que tuvimos logrando recuperar mi casa es muy satisfactorio”.Por otra parte agegró que junto a su hijo “vamos a seguir luchando para recuperar mis cosas. Durante estos dos meses que no estuvimos en mi casa realmente la pasamos muy mal con mi hijo, incluso durmiendo en el piso. Mi hijo sufre problemas respiratorios y tuvo principios de neumonía, yo también tuve complicaciones de salud porque soy paciente oncológica, durante ese tiempo estuvimos viviendo de la caridad de la gente, comíamos en un comedor comunitario. Mi ex pareja me había dejado llevar únicamente un colchón”.Por último comentó que no bajará los brazos y seguirá buscando lo mejor para su familia.”Yo durante más de 10 años de convivencia con este hombre sufri mucha violencia, tanto verbal, física y psicológica. También amenazas, aún después que me fui de casa”.En tanto que la abogada Nuñez también dio su visión de lo ocurrido y de la intervención que hizo en el caso. “Finalmente se hizo justicia con la vuelta al hogar de Claudia y su hijo, lo que ella tuvo que soportar durante estos dos meses fue algo muy injusto porque Claudia es la víctima y fue ella quien debió abandonar el hogar con su hijo menor, quien sufre problemas asmáticos. Ella también padece serios problemas de salud, pero finalmente tuvimos un fallo favorable y Claudia volvió a su hogar de donde nunca debió salir”, contó la abogada.