Falleció una mujer víctima de un asalto en Oberá - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

Marta Chalanczuk de Mousquere (63) falleció ayer a consecuencia del deterioro producido por un ACV, a casi dos meses y medio del violento asalto que padeció en su domicilio junto a su esposo. Desde hacía varios días se hallaba internada en terapia intensiva de una clínica privada de Oberá.Según allegados, la jubilada padecía diabetes y otras patologías, cuadro que se agravó luego del atraco del 21 de julio, cuando dos personas irrumpieron en su casa de calle Gobernador Barreyro, ocasión en la que lesionaron seriamente a su marido, Raúl Mousquere (69).El dueño de casa sufrió traumatismo de cráneo, cortes y excoriaciones en rostro, espalda, brazos y piernas, mientras que su esposa sufrió golpes en el rostro.Una vez dentro del domicilio, uno de los ladrones exhibió un arma de fuego y comenzó a golpear a Mousquere con golpes de puño y a exigirle dinero, pero el sexagenario dio lucha y no cedió, lo que derivó en una golpiza.Luego del hecho, en entrevista con El Territorio, el damnificado afirmó que en tres ocasiones trataron de ahorcarlo y llegó a sentir que se desvanecía.“Te voy a poner a dormir, me decía. Fueron tres intentos de ahorcarme. Pero luché y me resistí por la desesperación de que le hagan daño a mi esposa. Me preocupaba mucho ella”, dijo.La violencia desatada generó un shock emocional en Chalanczuk, quien días más tarde sufrió un ACV del que nunca pudo recuperarse.Por el hecho, el 13 de agosto fueron detenidos Cristian “La Roca” B. (30) y Dante B. (29), que posteriormente fueron implicados en el millonario robo a la sucursal de una entidad de cobro registrado el 9 de marzo en esta ciudad.Por el asalto al matrimonio de jubilados también fue apresado Cristian F. (25), con antecedentes federales, al tiempo que sigue prófugo Emanuel Jeremías D. L., quien habría sido el conductor identificado en la fuga.