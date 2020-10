Falleció piloto que volaba al ras del suelo y chocó con avioneta en tierra - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Ayer especialistas consultados dijeron que el avión es denominado experimental, debido a que no es una aeronave construida en serie, como lo son aquellas mayormente conocidas. Sin embargo, se trata de una avionetas que cumplen con todas las condiciones de seguridad para salir a los cielos.





La muerte de Zoilo y Doedderer, el antecedente

En el mismo lugar donde ocurrió la tragedia ayer se estrelló el ultraliviano.

El campo Bonetti registra un luctuoso antecedente, en el cual murieron dos personas. A unos pocos metros donde ayer cayó la avioneta LV-X628, dos aviadores perdieron la vida al caerse un ultraliviano estadounidense.



Aquel siniestro ocurrió también un domingo, el 20 de febrero del 2005 y algunos de los bomberos que participaron de los operativos lo recordaron ayer cuando nuevamente llegaron al lugar de los hechos convocados por la tragedia de Rigo.



Incluso cuando aún no se sabían los pormenores del hecho se especuló que el lugar podría tener alguna condición especial que propiciaría a este tipo de siniestros, como un denominado pozo de aire, algo que en verdad no existe. Todo fue descartado luego, más teniendo en cuenta que se practica allí la aviación de forma constante.



Según los archivos de El Territorio, en aquella oportunidad las víctimas fueron identificadas como Juan Martín Zoilo (piloto), de 38 años, y Walter Doedderer, de 24 años. Ambos completaban horas de vuelo para obtener la licencia.



Cerca del mediodía cuando ya casi llegaban al destino programado, en el campo Bonetti en Parada Leis, la avioneta Rans S-12XL se precipitó sobre los yerbales, a unos 20 metros de la casa de la familia Bonetti, y a unos 100 metros de la pista de aterrizaje que dispone la chacra y que ayer fue otra vez el lugar de un terrible acontecimiento.



Dos años antes los Zoilo habían comprado el kit para armar el ultraliviano de la marca Rans. Tras mucho tiempo de detallados arreglos, lo terminaron de armar justo una semana antes de esa tragedia que conmovió a toda la provincia.



Se trataba de una máquina, con un motor de 100 hp y 460 kilos de peso.



El Rans S-12XL tuvo su primer vuelo de prueba el viernes anterior, en horas de la mañana y fue un éxito.



Ese bautismo tuvo como testigos a dotaciones de bomberos y contó con dispositivo de seguridad por si ocurría alguna contingencia. Nada de eso fue necesario porque la rutina de vuelo se cumplió sin ninguna complicación.



Ese día la primera preocupación de la torre de control del aeropuerto fue a los 30 minutos, ante la falta de comunicación de los tripulantes.



A las 12.12 llamó el padre del piloto e informó a la Policía que el ultraliviano se había estrellado en campo Bonetti. Más tarde, se hicieron presentes las autoridades y rescataron los cuerpos sin vida de los aviadores.



