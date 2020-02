Falleció la niña que esperaba un trasplante de corazón

Sábado 1 de febrero de 2020

Marianne Ciompela (5) nació con una cardiopatía congénita y estaba en lista de espera para trasplante de corazón. Ya tenía un lugar en el Hospital Garrahan donde sería internada para realizar todos los pasos hasta conseguir donante y ser trasplantada, pero el 9 de enero sufrió una descompensación que la llevó a terapia intensiva del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro de Posadas.

Los pronósticos no eran buenos y la familia esperaba un milagro. Pero Marianne no resistió y en la mañana de ayer, a las 10.30, falleció.

El Territorio pudo dialogar brevemente con Idalia, madre de la pequeña, quien se limitó a decir con mucho dolor que “ella era un ser de luz, irradiaba luz, era muy especial, siempre se mostraba feliz me encantaría contar muchas cosas de mi hija pero ahora no puedo ni conmigo, la necesito aquí”. La opinión de Idalia coincide con todas las personas que conocieron a la niña y que ayer no podían salir de la congoja.