Falleció la cantante Kelly Fraser, famosa por cantar en la lengua inuit

Martes 31 de diciembre de 2019

La cantante Kelly Fraser, famosa por cantar en inuit, la lengua nativa de los esquimales de Alaska, Canadá y Groenlandia, murió en la casa donde vivía en Winnipeg, Canadá, confirmó su productor y amigo Thor Simonsen, que además informó que el deceso se produjo el 24 de diciembre, aunque se mantuvo en secreto hasta ayer.

Tenía 26 años al momento de su deceso y, por el momento, se desconocen las causas de su partida, ya que la familia se negó a revelar detalles al respecto y prefirieron despedirla en una ceremonia íntima.

La artista comenzó a ser conocida por escribir y traducir canciones en el idioma inuit y mezclarlas con el inglés, así como la música tradicional inuit con el pop contemporáneo. Pero se hizo popular a nivel mundial a raíz de su versión del tema ‘Diamonds’ de Rihanna. que se hizo viral en YouTube y cuenta con más de 600.000 visualizaciones hasta el momento.

Activista por los derechos del pueblo inuit y por dar a conocer su cultura, la cantante nació en Sanikiluaq, una pequeña localidad de menos de mil habitantes en la Isla Flaherty en la Bahía de Hudson, en Canadá, y vivía en Winnipeg.

Su álbum debut apareció en 2014 bajo el título de ‘Isuma’, su primer trabajo como defensora de la lengua indígena esquimal de varias regiones del mundo.

Tres años más tarde publicó ‘Sedna’, otro disco que fue nominado a los premios Juno en la categoría de mejor álbum de música indígena.

En una declaración de 2017 que acompañó el lanzamiento de ‘Sedna’, Fraser había destacdo que el objetivo del álbum era curar y empatizar con aquellos que aún sufren los resultados de la colonización, incluidos los “efectos perjudiciales de la escuela residencial y la reubicación forzada”.

“Hay una gran necesidad de que los artistas inuit hablen directamente con los afectados del pasado”, reflexionó la artista en la presentación de su trabajo.

En ese sentido: “Kelly usaba la música pop como plataforma para fortalecer su lenguaje. También esperaba crear conciencia entre las generaciones más jóvenes sobre la historia de los inuit. Trataba de mejorar las condiciones para las personas inuit de forma apasionada y quería ayudar a los jóvenes a comprender la historia”, recordó el productor de su último trabajo, quien asistió a la cermonia de despedida de la artista.

Asimismo, en un comunicado, los miembros de la familia declararon que no quieren hablar sobre “lo que le sucedió a Kelly” y pidieron a las personas que respeten su privacidad, según recoge el diario The Globe and Mail. Los amigos de Fraser dijeron a sus fans que pueden donar a través de la página GoFundMe para ayudar a su familia a cubrir los gastos del funeral.

Fraser estaba trabajando en la producción de su tercer trabajo, que se iba a llamar “Decolonize”.

“Soy Kelly Fraser y estoy publicando un recordatorio diario para recoger donaciones para mi kickstarter para mi próximo álbum. #Decolonize. Creo que es importante compartir la historia de los pueblos indígenas a través de la música con pop / edm / rock en inglés / inuktitut”, escribía en Twitter la cantante poco días antes de morir.