Falleció joven que fue brutalmente agredido en Brasil

Domingo 16 de febrero de 2020 | 19:32hs.

Gerónimo Ferreira Lima (20), el joven a quien golpearon salvajemente en Brasil y luego arrojaron desde un auto en la frontera con Bernardo de Irigoyen, falleció en la mañana de este domingo en el sector de terapia intensiva del Samic de Eldorado.









La víctima estuvo poco más de cinco días internado, luego que lo hallaran el último martes en horas de la noche.





Una vez conocido el deceso, las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno, que dirige el juez Roberto Saldaña, ordenaron que el cadáver sea trasladado a la morgue del Poder Judicial para la correspondiente autopsia.







Como viene informado El Territorio, todo empezó a descubrirse en la noche del último martes, cerca de las 21.30. Un llamado 101 alertó sobre la presencia del joven en el mencionado barrio, que queda en la frontera con Brasil.







Estaba, según la comunicación, muy golpeado y no si bien había intentado ponerse en pie, se caía. Una patrulla de la comisaría local se dirigió al lugar y constató la situación. Las imágenes que se viralizaron rápidamente registraron la brutalidad con la que lo habían castigado, ya que presentaba la cara totalmente desfigurada por los golpes.







Ante la situación se llamó a la ambulancia local, que no estaba en la localidad en esos momento. Por eso se hicieron presentes el médico y los enfermeros de guardia del hospital, quienes lo inmovilizaron y trasladaron al hospital local en el patrullero.







El galeno determinó que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y se dispuso su inmediato traslado a Eldorado, donde pese a pelear por su vida por poco más de cinco días, falleció.







Las líneas investigativas que maneja la Policía de Misiones son que al joven lo encontraron en una vivienda en pleno robo y lo lincharon o que se trató de un ajuste de cuentas.







En relación a esto, desde la fuerza provincial señalaron que el joven tenía varios antecedentes por delitos contra la propiedad.







Consultados por El Territorio oportunamente, autoridades locales señalaron que en la zona no hay cámaras de seguridad y que los vecinos del lugar prefieren no dar más detalles porque no quieren involucrarse.



Por otro lado, se pidió colaboración a los efectivos policiales del vecino país, pero hasta ayer no había novedades al respecto. En el lugar de los hechos trabajaron efectivos de la Policía Científica con las pericias de rigor.